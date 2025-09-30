Η Affidea εγκαινιάζει το neuraCare, το 1ο δίκτυο Κέντρων Αριστείας στη Νευρολογία σε Ελλάδα και Ευρώπη - Real.gr

Το πρώτο κέντρο - ναυαρχίδα στην Αθήνα, εισάγει μια νέα εποχή για την νευρολογική φροντίδα σε όλη την Ευρώπη.

Η Affidea, κορυφαίος ευρωπαϊκός πάροχος προηγμένων διαγνωστικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, εγκαινίασε το Affidea neuraCare, ένα πρωτοποριακό δίκτυο Κέντρων Αριστείας στη Νευρολογία όπου η ιατρική τεχνογνωσία, η έρευνα και η ολιστική υποστήριξη συνδυάζονται για να προσφέρουν καλύτερα κλινικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους που ζουν με νευρολογικές παθήσεις.

Με ναυαρχίδα την Αθήνα, η Affidea εγκαινίασε το neuraCare, μια επένδυση διψήφιου αριθμού εκατομμυρίων ευρώ, που σηματοδοτεί την έναρξη ενός ευρωπαϊκού πλάνου ανάπτυξης που θα φτάσει τα 7 κέντρα, με προγραμματισμένη επέκταση σε Λονδίνο και Βαρσοβία. Το δίκτυο ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη, καινοτόμα και ασθενοκεντρική παροχή νευρολογικών υπηρεσιών, καθώς διαταραχές όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, η Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ), η Επιληψία και οι σοβαροί πονοκέφαλοι αυξάνονται ραγδαία σε όλη την Ευρώπη.

Το Affidea neuraCare παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και το Anassa City Events, παρουσία θεσμικών φορέων, δημόσιων αρχών, εκπροσώπων της επιχειρηματικής, ιατρικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, συλλόγων ασθενών, μέσων ενημέρωσης, καθώς και ανώτερων στελεχών του Ομίλου Affidea και της GE HealthCare.

Το νεοσύστατο Affidea neuraCare Αθήνας αποτελεί πρότυπο για την ανάπτυξη του δικτύου. Ειδικά κατασκευασμένο σε επιφάνεια άνω των 1.500 τ.μ., προσφέρει ολιστική νευρολογική φροντίδα — από την πρόληψη και τον έγκαιρο έλεγχο έως τη γρήγορη, ακριβή διάγνωση, την στοχευμένη θεραπεία, την αποτελεσματική παρακολούθηση και τη συμμετοχή στην έρευνα.

Οι βασικές υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν:

Προηγμένη διάγνωση — νευρολογικές συμβουλευτικές συνεδρίες, ψηφιακές νευροδιαγνωστικές αξιολογήσεις, πλήρη εργαστήρια παθολογίας, διαγνωστικό απεικονιστικό εργαστήριο εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα συστήματα, όπως το πρώτο στην Ελλάδα και διεθνώς βραβευμένο σύστημα PET/CT Omni Legend, τον Μαγνητικό Τομογράφο Signa Hero 3T και SPECT/CT, όλα με την εγγύηση της ποιότητας που προσφέρει η GE HealthCare.

Κέντρο κλινικής έρευνας — άμεση πρόσβαση των ασθενών σε ακαδημαϊκές, φαρμακευτικές και βιομηχανικές κλινικές δοκιμές, με εστίαση στην άνοια.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και την Ευρώπη, παγκοσμίου φήμης νευρολόγοι ενώνονται με ένα κοινό στόχο, να επαναπροσδιορίσουν τα πρότυπα φροντίδας για ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις.

Παρόν στην εκδήλωση εγκαινίων του Affidea neuraCare, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η ίδρυση αυτού του νέου Κέντρου Αριστείας στην Ελλάδα ενθαρρύνεται ενεργά από το Υπουργείο Υγείας, αντικατοπτρίζοντας μια κοινή δέσμευση για παροχή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στους Έλληνες ασθενείς.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος Θεόδωρος Καρούτζος δήλωσε: «Σήμερα είναι ημέρα – ορόσημο για την υγεία στην Ελλάδα. Γιορτάζουμε δύο δεκαετίες καινοτομίας και ποιότητας στην Ελλάδα και παράλληλα εγκαινιάζουμε το πρώτο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία στη χώρα μας και στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Affidea που εκτείνεται σε 15 χώρες. Η αποστολή μας παραμένει να φέρνουμε την επιστήμη πιο κοντά στους ανθρώπους και να χτίζουμε σήμερα, το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης.»

Ο Επικεφαλής του Affidea neuraCare Ευρώπης Μάριος Πολίτης τόνισε: «Εγκαινιάζουμε ένα όραμα για το μέλλον της νευρολογικής φροντίδας. Το Affidea neuraCare χτίζεται πάνω σε ενιαία κλινικά πρότυπα, ισχυρές συνεργασίες στην έρευνα και την τεχνολογία και μια φιλοσοφία με πρωταγωνιστή τον ασθενή. Τα κέντρα μας θα προσφέρουν ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση, καινοτόμες θεραπείες και άμεση πρόσβαση σε έρευνα που αλλάζει τη ζωή.»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Affidea Guy Blomfield υπογράμμισε: «Η έναρξη του Affidea neuraCare αντιπροσωπεύει ένα εντελώς νέο βήμα στη νευρολογική φροντίδα σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε δημιουργήσει ένα διεπιστημονικό μοντέλο που φέρνει μαζί κορυφαίους ιατρούς παγκόσμιας εμβέλειας, προηγμένη τεχνολογία και κλινική έρευνα για να βελτιώσει τα αποτελέσματα και την εμπειρία των ασθενών. Στο ίδιο μήκος, πιστεύουμε ότι η πρόοδος στην υγειονομική περίθαλψη προκύπτει από ισχυρές συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της κυβέρνησης, των πανεπιστημίων και των συλλόγων ασθενών, ώστε να καταστήσουμε την προηγμένη νευρολογική φροντίδα προσιτή και βιώσιμη. Με το να φέρνουμε τη φροντίδα πιο κοντά στις κοινότητες, να επιταχύνουμε τις διαγνώσεις και να ενδυναμώνουμε ασθενείς και οικογένειες, στοχεύουμε να είμαστε στο επίκεντρο βελτίωσης του τρόπου διαχείρισης των νευρολογικών παθήσεων.»

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής Ομίλου Affidea Δρ. Charles Niehaus πρόσθεσε: «Σήμερα, οι νευρολογικές παθήσεις επηρεάζουν έναν στους έξι Ευρωπαίους και η ζήτηση αυξάνεται ταχύτερα από ό, τι μπορούν να ανταποκριθούν τα περισσότερα συστήματα υγείας. Το αποτέλεσμα είναι καθυστερημένη διάγνωση, κατακερματισμένα μονοπάτια φροντίδας και αποτελέσματα που απέχουν πολύ από εκεί που θα έπρεπε να είναι. Το neuraCare σχεδιάστηκε για να αλλάξει αυτή την πορεία. Δημιουργούμε πλήρως ολοκληρωμένα μονοπάτια, από την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση έως την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση με προηγμένη απεικόνιση και νέους ιχνηθέτες, μέχρι την πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες, κλινικές δοκιμές και συνεχόμενη παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων. Όλα αυτά παρέχονται μέσα σε ένα ενιαίο, αδιάλειπτο ταξίδι του ασθενούς. Το neuraCare αποτελεί ένα νέο μοντέλο φροντίδας.»

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στην ομιλία του, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος Σιάσος τόνισε τη στρατηγική σημασία του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΠΑ και Affidea, με στόχο την προώθηση της γνώσης για σημαντικές νευρολογικές παθήσεις, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, χρηματοδοτώντας υποτροφίες και υποστηρίζοντας ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες.

Αυτή η συνεργασία θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για φοιτητές και ερευνητές, εξασφαλίζοντας άμεσα οφέλη για τους Έλληνες ασθενείς, την κοινωνία και την οικονομία. Συμπέρανε ότι αυτή η δημόσια–ιδιωτική συμμαχία αποτελεί πρότυπο συνεργασίας, δεσμευμένη στην προώθηση της επιστήμης, της εκπαίδευσης και της φροντίδας των ασθενών. Μνημόνευσε την σχεδόν 200ετή παράδοση του ΕΚΠΑ στην έρευνα και την εκπαίδευση και εξέφρασε υπερηφάνεια για τη συνεισφορά κορυφαίων επιστημόνων στο Affidea neuraCare.

Πρωτοποριακή Κλινική Έρευνα και Στρατηγικές Τεχνολογικές Συνεργασίες

Ένα ακόμη σημαντικό πρώιμο ορόσημο είναι η υλοποίηση μιας μελέτης κλινικού πρωτοκόλλου στο Affidea neuraCare Αθήνας, η οποία θα διεξαχθεί υπό την ηγεσία του Καθηγητή Μάριου Πολίτη. Η μελέτη θα αξιολογήσει τη χρήση νέων ιχνηθετών για την ενίσχυση της ακρίβειας της διάγνωσης της Άνοιας, παρέχοντας ένα δομημένο μονοπάτι για την προώθηση της κλινικής γνώσης και πρακτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Affidea προχώρησε σε μια πρωτοποριακή συνεργασία με τη GE HealthCare, συνδυάζοντας τις προηγμένες και διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνολογίες αιχμής της GE HealthCare στον τομέα της μοριακής απεικόνισης, όπως το κορυφαίο και διεθνώς βραβευμένο σύστημα PET/CT Omni Legend και η καινοτόμος πλατφόρμα MIM Software, με την υψηλού επιπέδου κλινική τεχνογνωσία της Affidea. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη ενός προηγμένου και επιστημονικά τεκμηριωμένου νευρολογικού προγράμματος, αξιοποιώντας καινοτόμους ιχνηθέτες νέας γενιάς, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασύνδεση της τεχνολογικής αριστείας στην απεικόνιση με την τεκμηριωμένη λήψη κλινικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συσταθεί Επιστημονική Επιτροπή κορυφαίων Ευρωπαίων νευρολόγων για να καθοδηγεί την πρωτοβουλία, να διασφαλίζει την κλινική αριστεία και να ενισχύει την αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Καθηγητής Δρ. Τζιν Γιαμαμούρα, Γενικός Διευθυντής, Digital Solutions & Care Pathways, Enterprise Solutions της GE HealthCare δήλωσε: «Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί παράδειγμα του πώς η τεχνολογία και οι ψηφιακές λύσεις υγείας μπορούν να επεκταθούν πέρα από τον εξοπλισμό, επιτρέποντας βέλτιστη φροντίδα των ασθενών, συνεργατική έρευνα και ευρύτερη πρόσβαση σε προηγμένη υγειονομική περίθαλψη. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε την Affidea στη διαμόρφωση μιας νέας εποχής στη νευρολογία.»

