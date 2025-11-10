Η ανασκόπηση της φετινής αντιπυρικής περιόδου: Μια από τις πέντε χειρότερες την τελευταία 20ετία - Real.gr

Την ανασκόπηση της φετινής αντιπυρικής περιόδου παρουσιάζουν για δεύτερη συνεχή χρονιά το WWF Ελλάς και η Πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση του WWF Ελλάς και της ομάδας FLAME, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η αντιπυρική περίοδος του 2025 συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε χειρότερων περιόδων των τελευταίων είκοσι ετών (2006-2025), τόσο λόγω των καμένων εκτάσεων, όσο και του συνολικού αριθμού των πυρκαγιών».

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην ανασκόπηση, « η έκταση των καμένων εκτάσεων κατά την αντιπυρική περίοδο 2025 ανήλθε σε 478.280 στρέμματα, ενώ τα περιστατικά χαρτογραφημένων πυρκαγιών από το EFFIS σημείωσαν αύξηση κατά 39% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2024. Συνυπολογίζοντας μάλιστα, μικρότερα περιστατικά που δεν περιλαμβάνονται στα δεδομένα του EFFIS, η πραγματική έκταση ξεπερνά τα 500.000 στρέμματα».

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται στην ανασκόπηση, «περισσότερα από 290.000 στρέμματα δασικής βλάστησης κάηκαν και επηρεάστηκαν, ενώ πάνω από 130.000 στρέμματα αφορούν διπλοκαμένες περιοχές και 116.770 στρέμματα αφορούν καμένες εκτάσεις μέσα σε προστατευόμενες περιοχές» , παρότι όπως τονίζουν, το υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει να υπολογίζει τις δασικές καμένες εκτάσεις « μόνο για τα ψηλά ώριμα δάση».

Επιπλέον, μεταξύ των στοιχείων που αναφέρουν για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, είναι ότι «18 πυρκαγιές ευθύνονται για το 87% των συνολικών καμένων εκτάσεων». Ακόμη, υπογραμμίζουν: «Περισσότερα από 130.000 στρέμματα κάηκαν ξανά μέσα σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών, κυρίως σε Χίο, Ανατολική Αττική, Κύθηρα και Ζάκυνθο, περιοχές όπου η δυνατότητα φυσικής αναγέννησης έχει πλέον περιοριστεί δραματικά. Σε περιφερειακό επίπεδο, ρεκόρ καμένων εκτάσεων σημειώθηκε στην Ήπειρο (68.860 στρ.), ενώ το Βόρειο Αιγαίο (143.580 στρ.) και η Δυτική Ελλάδα (59.540 στρ.) κατέγραψαν τη δεύτερη και τρίτη χειρότερη επίδοση αντίστοιχα, από το 2006 και μετά. 16 προστατευόμενες περιοχές επηρεάστηκαν, εκ των οποίων οι 8 ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, συνολικής έκτασης 116.770 στρεμμάτων. Η πυρκαγιά στον Φενεό (Κορινθία ήταν η πιο κρίσιμη από οικολογικής σκοπιάς το 2025 καθώς καταγράφηκε σημαντική απώλεια σε δάση ελάτης, είδος χωρίς μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης». Αναφορικά με τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της φετινής χρονιάς όπως σημειώνουν «αν και κανονικές στο μεγαλύτερο διάστημα του έτους παρουσίασαν περιόδους έντονων εξάρσεων, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και τα Ιόνια Νησιά, όπου οι ημέρες με ασυνήθιστα υψηλή επικινδυνότητα ήταν διπλάσιες των αναμενόμενων». Σχετικά με τις εκπομπές άνθρακα, όπως επισημαίνεται στην ανασκόπηση «ήταν οι έβδομες υψηλότερες από το 2003». Όσον αφορά τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις υπογραμμίζεται ότι περιλαμβάνουν « μία ανθρώπινη απώλεια, περισσότερους από 60 τραυματισμούς, καταστροφή σε πολλές οικίες και κρίσιμες υποδομές, με το κόστος αποκατάστασης των δικτύων κοινής ωφέλειας να υπερβαίνει τα 165 εκατ. ευρώ» ενώ προσθέτουν ότι «οι επιπτώσεις στην άγρια πανίδα υπήρξαν για άλλη μια χρονιά εκτεταμένες». Τέλος, όπως υπογραμμίζεται στην ανασκόπηση « 6 στις 10 μεγάλες πυρκαγιές -οι οποίες ευθύνονται για το 55 % των καμένων εκτάσεων- οφείλονται στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

Επιπλέον, WWF Eλλάς και ομάδα FLAME σημειώνουν ότι η αντιπυρική περίοδος του 2025 «επιβεβαιώνει την ανάγκη για επανεκτίμηση του τρόπου διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα, με έμφαση στην πρόληψη, τη μείωση των ενάρξεων, τη διαφάνεια αναφορικά με τα αίτια, και την επιστημονική τεκμηρίωση των αποφάσεων».

Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της αντιπυρικής περιόδου υπήρξαν «ορισμένες θετικές εξελίξεις». «Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν την αισθητή βελτίωση στον τρόπο διερεύνησης των αιτίων σημαντικών πυρκαγιών, με την υψηλότερη αναλογία συλλήψεων προς περιστατικά της τελευταίας δεκαετίας, καθώς και τη σημαντική πρόοδο στη χρήση δορυφορικών δεδομένων.

Επιπλέον, αναγνωρίζεται η αποτελεσματική αρχική απόκριση του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού στην πλειονότητα των περιστατικών και η αποδοτική δράση των επίγειων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αξιοποίηση πεζοπόρων τμημάτων. Θετική εξέλιξη αποτέλεσε επίσης, και η επίσημη κινητοποίηση των εθελοντικών ομάδων δασοπυρόσβεσης, καθώς και η ανάδειξη του ζητήματος των ενάρξεων από το δίκτυο ηλεκτρισμού που αποτελεί μιαεξαιρετικά σημαντική εξέλιξη, καθώς οι πυρκαγιές που προκαλούνται από το δίκτυο είναι συνήθως εκτεταμένες και καταστροφικές, με δυσανάλογες περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις», σημειώνουν.

Ακόμη, καταθέτουν προτάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης μεταξύ των οποίων είναι, σύμφωνα με το WWF Ελλάς και την ομάδα FLAME μία «ολιστική στρατηγική πρόληψης και ετοιμότητας», η «ενεργή βιώσιμη και ιεραρχημένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, με στοχευμένα έργα πρόληψης», η «επιστημονική τεκμηρίωση και διαφάνεια», η «αποτελεσματική και υπόλογη διακυβέρνηση».