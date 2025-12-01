Η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους ως ευκαιρία για παρατήρηση - Real.gr

Quantcast
16:15, 01/12/2025
Η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους ανήλικους ως ευκαιρία για παρατήρηση

Οι ερευνητές παραμένουν διχασμένοι σχετικά με τις επιστημονικές αποδείξεις που τεκμηριώνουν μια απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανήλικους κάτω των 16 ετών που προβλέπεται στην Αυστραλία, όμως ορισμένοι βλέπουν σε αυτό το μέτρο μια πρωτόγνωρη ευκαιρία παρατήρησης ώστε να κατανοηθεί καλύτερα η επίδρασή τους στους εγκεφάλους των νεότερων ατόμων.

Οι οπαδοί της απαγόρευσης, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου, προβάλλουν τον μεγάλο αριθμό ερευνών που υποδηλώνουν ότι οι νέοι περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, διακινδυνεύοντας την ψυχική τους υγεία.

Οι εγκέφαλοι των εφήβων εξακολουθούν να αναπτύσσονται μέχρι τα είκοσι, υπογραμμίζει η ψυχολόγος Έιμι Όρμπεν, που διευθύνει ένα πρόγραμμα για την ψυχική υγεία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

«Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, το σώμα των αποδείξεων θα παραμένει πάντοτε αβέβαιο», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο. Όμως «ένας τεράστιος αριθμός» ερευνών στη βάση παρατηρήσεων έχει δείξει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση της τεχνολογίας από τους εφήβους και μια λιγότερο καλή ψυχική υγεία, σημειώνει.

Είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα, παραδέχεται, γιατί η χρήση του κινητού έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα, και επειδή οι νέοι που παρουσιάζουν ήδη ψυχικά προβλήματα μπορεί να στραφούν προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

