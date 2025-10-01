Quantcast
Η απάντηση Κοκλώνη για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - «Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές...» - Real.gr
real player

Η απάντηση Κοκλώνη για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – «Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές…»

16:09, 01/10/2025
Η απάντηση Κοκλώνη για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – «Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές…»

«Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος», αναφέρει σε δήλωσή του ο Νίκος Κοκλώνης.

«Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου, αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά εταιρικά όργανα», σημειώνει και προσθέτει: «Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι καλοδεχούμενος. Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων σε βάρος των συλληφθέντων

Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ποινική δίωξη για σειρά αδικημάτων σε βάρος των συλληφθέντων

14:06 01/10
Όλη η συνέντευξη του Π. Μαρινάκη στον realfm 97.8 και τον Ν. Χατζηνικολάου - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

Όλη η συνέντευξη του Π. Μαρινάκη στον realfm 97.8 και τον Ν. Χατζηνικολάου - Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

09:58 01/10
Επιστολή Μυλωνάκη στον Πρόεδρο της Εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είμαι στη διάθεσή σας για να καταθέσω

Επιστολή Μυλωνάκη στον Πρόεδρο της Εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είμαι στη διάθεσή σας για να καταθέσω

11:43 01/10
Εκτακτο της ΕΜΥ: Ερχονται καταιγίδες και χαλάζι - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Εκτακτο της ΕΜΥ: Ερχονται καταιγίδες και χαλάζι - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

12:32 01/10
Η απάντηση Κοκλώνη για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - «Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές...»

Η απάντηση Κοκλώνη για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - «Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές...»

16:09 01/10
Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ: Πορείες διαμαρτυρίας για το εργασιακό νομοσχέδιο - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

Απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ: Πορείες διαμαρτυρίας για το εργασιακό νομοσχέδιο - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ

13:52 01/10
Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το σχόλιό του για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν έξω από τον Λευκό Οίκο

Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το σχόλιό του για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν έξω από τον Λευκό Οίκο

14:23 01/10
Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση στις κάμερες μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση στις κάμερες μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη

12:12 01/10

Ροή Ειδήσεων

Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη «σκοτεινή» ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σαν ήμουνα παιδί…»

Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη «σκοτεινή» ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σαν ήμουνα παιδί…»

17:00 01/10
ΤΕΧΑΝ: Οι μαθητές αναδείχθηκαν MVP της ανακύκλωσης επιστρέφοντας 70 εκατομμύρια τεμάχια υλικών στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης στο πλαίσιο των Μεγάλων Εκπαιδευτικών Διαγωνισμών Ανακύκλωσης!

ΤΕΧΑΝ: Οι μαθητές αναδείχθηκαν MVP της ανακύκλωσης επιστρέφοντας 70 εκατομμύρια τεμάχια υλικών στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης στο πλαίσιο των Μεγάλων Εκπαιδευτικών Διαγωνισμών Ανακύκλωσης!

16:49 01/10
Nicole Kidman-Keith Urban: Αποκαλυπτικά τα έγγραφα διαζυγίου – Οι ασυνήθιστοι όροι επιμέλειας και οι λεπτομέρειες του χωρισμού

Nicole Kidman-Keith Urban: Αποκαλυπτικά τα έγγραφα διαζυγίου – Οι ασυνήθιστοι όροι επιμέλειας και οι λεπτομέρειες του χωρισμού

16:45 01/10
Ο Ίλον Μασκ θα λανσάρει την «Grokipedia», ανταγωνιστή της Wikipedia

Ο Ίλον Μασκ θα λανσάρει την «Grokipedia», ανταγωνιστή της Wikipedia

16:30 01/10
Ελένη Μενεγάκη: Η φθινοπωρινή βόλτα της στην Κηφισιά – Έτσι ευχήθηκε «καλό μήνα»

Ελένη Μενεγάκη: Η φθινοπωρινή βόλτα της στην Κηφισιά – Έτσι ευχήθηκε «καλό μήνα»

16:15 01/10
Η απάντηση Κοκλώνη για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - «Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές...»

Η απάντηση Κοκλώνη για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - «Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές...»

16:09 01/10
Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Πόλη της Γάζας - Η Χαμάς εξετάζει το σχέδιο του Τραμπ

Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Πόλη της Γάζας - Η Χαμάς εξετάζει το σχέδιο του Τραμπ

16:00 01/10
Γκρόσι: Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσο ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια λειτουργεί χάρη σε εφεδρικές γεννήτριες

Γκρόσι: Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσο ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια λειτουργεί χάρη σε εφεδρικές γεννήτριες

15:45 01/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved