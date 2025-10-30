«Η απάντησή μου στον Μητροπολίτη Δωδώνης είναι ο λόγος που εκφώνησα» - Η ανάρτηση του δάσκαλου από τη Ζάκυνθο - Real.gr

Στην επίθεση που δέχθηκε από τον μητροπολίτη Δωδώνης σχετικά με το πουκάμισό του απάντησε ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας.

«Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, τον οποίο επέπληξε για την αμφίεσή του ο μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος.

Σε ανάρτησή του στα social media για το περιστατικό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο, την 28η Οκτωβρίου, ο εκπαιδευτικός απαντά στον μητροπολίτη Δωδώνης λέγοντας ακόμη ότι «δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα».

Η ανάρτηση του κ. Φλάμπουρα για το συμβάν στη Ζάκυνθο:

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Κατ’ αρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα: “Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα”. Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».