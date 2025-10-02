Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στη Λάρισα αυτή την Κυριακή – Η κεντρική πλατεία της πόλης φιλοξενεί το showcar της McLaren F1 Team και προσομοιωτές F1 που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη - Real.gr

Μετά τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, έρχεται η σειρά της Λάρισας για να ζήσει την απόλυτη εμπειρία Formula 1.

Το showcar της McLaren F1 Team θα επισκεφθεί για πρώτη φορά τη θεσσαλική πρωτεύουσα, την ερχόμενη Κυριακή, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow, έχει την «υπογραφή» του ΟΠΑΠ και της μητρικής του, Allwyn, η οποία είναι official partner της Formula 1 και της ομάδας της McLaren.

Η καρδιά του Roadshow θα χτυπά στην κεντρική πλατεία Λάρισας, όπου θα βρίσκεται το showcar της McLaren F1 Team, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, από τις 10:00 μέχρι της 18:00. Εκεί, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά το εντυπωσιακό showcar, αλλά και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση μέσα από προσομοιωτές Formula 1.

Παράλληλα, θα πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια και θα βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth, φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren.

Ακόμη μιλάνε για το showcar της McLaren F1 Team στα Ιωάννινα

Πριν από τη Λάρισα, το showcar της McLaren F1 Team έκανε στάση στα Ιωάννινα. Όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε talk of the town, με τον κόσμο να σχηματίζει ουρές στο Κάστρο Γλυκήδων, όπου βρισκόταν ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος με το showcar, για να ζήσει στους ρυθμούς της Formula 1.

Δείτε το βίντεο:

Μετά τη Λάρισα, το showcar της McLaren F1 Team θα κάνει… pit stop στην Πάτρα, την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα