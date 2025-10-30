Η AUTOTEC 2025, η κορυφαία έκθεση για την επισκευή, συντήρηση και φροντίδα οχημάτων ανοίγει τις πύλες της την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo - Real.gr

Η AUTOTEC 2025, η καταξιωμένη επαγγελματική έκθεση του κλάδου επισκευής, συντήρησης και φροντίδας οχημάτων, ανοίγει τις πύλες της από την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Πρόκειται για μια έκθεση διεθνών προδιαγραφών, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 120 εκθέτες, παρουσιάζοντας 800 καινοτόμα brands από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν όλες τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και να ανακαλύψουν τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις της aftermarket αγοράς οχημάτων.

Όλοι οι επαγγελματίες του επισκευαστικού κλάδου οχημάτων δίνουν ραντεβού στην AUTOTEC 2025! Μην τη χάσετε!

AUTOTEC EXPO 2025

Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Παρασκευή 31 Οκτωβρίου | 13:00 – 20:00. Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Νοεμβρίου | 10:00 – 20:00

Εκθεσιακό Κέντρο: Metropolitan Expo

Πληροφορίες: www.autotecexpo.gr

Διοργάνωση: Be Best

Υπό την Αιγίδα: ΕΟΒΕΑΜΜ & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών