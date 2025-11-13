Η Celestyal διευρύνει το πρόγραμμα χερσαίων εκδρομών της κρουαζιέρας «Εικόνες Αραβίας» - Real.gr

Η Celestyal διεύρυνε το πρόγραμμα εκδρομών στην στεριά για τις νέες επερχόμενες κρουαζιέρες «Εικόνες Αραβίας» του 2025, με το δεύτερο πλοίο της που θα επισκέπτεται την περιοχή, το Celestyal Discovery.

Οι νέες εκδρομές περιλαμβάνουν εμπειρίες στο Ras Al Khaimah – καθώς η εταιρία πραγματοποιεί την παρθενική της προσέγγιση στο λιμάνι – και επιπλέον επιλογές σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι.

Το Celestyal Discovery, χωρητικότητας 1360 επιβατών, θα ξεκινήσει επίσημα τις νέες κρουαζιέρες «Εικόνες Αραβίας» διάρκειας τριών, τεσσάρων και επτά διανυκτερεύσεων από τις 12 Δεκεμβρίου 2025, μετ’ επιστροφής από το Άμπου Ντάμπι, όπου πραγματοποιεί το χειμερινό του homeport.

Εκτός από τη Ντόχα του Κατάρ, περιλαμβάνονται παρθενικές προσεγγίσεις στα λιμάνια του Ras Al Khaimah (ΗΑΕ), στο Khasab του Ομάν, στο Ντουμπάι (ΗΑΕ) και στο νησί Sir Bani Yas. Οι τιμές για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινούν από €289 ανά άτομο, για τέσσερις διανυκτερεύσεις από €369 ανά άτομο και για επτά διανυκτερεύσεις από €599 ανά άτομο.

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα, αναψυκτικά, WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά επιλογών εκδρομών στη στεριά διάρκειας μισής ημέρας, αλλά και ολοήμερων και διήμερων εκδρομών. Περιλαμβάνει επίσης τις «Αυθεντικές Συναντήσεις», που εξασφαλίζουν εμπειρίες με ντόπιους και τοπικά αξιοθέατα, ενώ απευθύνονται και συμπεριλαμβάνουν ολιγάριθμα γκρουπ επιβατών.

Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν:

• «Ταξίδι στην ψυχή του Ρας Αλ Καϊμά-Ολόκληρη μέρα 4×4 Tour»: Μια ξενάγηση στα ποικιλόμορφα τοπία του Ras Al Khaimah, που ξεκινά με μια γραφική οδική διαδρομή μέσα από τους αμμόλοφους της ερήμου και συνεχίζει με μια επίσκεψη στους βασιλικούς στάβλους όπου φιλοξενούνται οι καμήλες αγώνων, σε μια τοπική φάρμα χουρμάδων και σε ένα ορεινό χωριό. Μια ολοήμερη εκδρομή από €234 ανά άτομο.

• Ρας Αλ Καϊμά και η Φάρμα Μαργαριταριών Suwaidi (Αυθεντικές Συναντήσεις)»: Ξεκινώντας με μια ξενάγηση στο Σπίτι των Μαργαριταριών της Suwaidi Pearls, που περιλαμβάνει μια βαρκάδα με παραδοσιακό σκάφος αλιείας μαργαριταριών, και επίσκεψη στο φρούριο Dhayah και στην παλιά πόλη του Ras Al Khaimah. Μια ολοήμερη εκδρομή από €111 ανά άτομο.

• «Μια ματιά στο Dubai»: Ξεκινά με μια γραφική οδική διαδρομή προς το Παλάτι Zabeel, την κατοικία της βασιλικής οικογένειας του Ντουμπάι, και επίσκεψη στο Μουσείο του Μέλλοντος. Στη συνέχεια, μεταφορά στο Νησί Bluewaters για μια βόλτα στο Ain Dubai, την ψηλότερη ρόδα παρατήρησης στον κόσμο, και στο Kite Beach. Μια εκδρομή μισής ημέρας από €71 ανά άτομο.

• «Λαχταριστοί χουρμάδες και νόστιμα κέικ»: Εξερευνήστε την κουζίνα και τον πολιτισμό του Άμπου Ντάμπι, περιηγηθείτε στα αξιοθέατα της πόλης, τα οποία δεν πρέπει να χάσετε, όπως η αγορά των χουρμάδων. Μια εκδρομή μισής ημέρας από €126 ανά άτομο.

• «Yas Waterworld, Νησί Yas»: Μια ολόκληρη μέρα στο διάσημο υδάτινο πάρκο του Άμπου Ντάμπι, που βρίσκεται στο νησί Yas. Μια ολοήμερη εκδρομή από €138 ανά άτομο.

Φέτος τον Απρίλιο, η Celestyal υπέγραψε τριετή συμφωνία με την Αρχή Ανάπτυξης Τουρισμού του Ras Al Khaimah. Η πολυετής συνεργασία, που συμφωνήθηκε στο Arabian Travel Market στο Ντουμπάι, προωθεί το Ras Al Khaimah ως βασικό προορισμό για τους επιβάτες της Celestyal, ενισχύοντας περαιτέρω τις σχέσεις της εταιρείας με την περιοχή του Αραβικού Κόλπου.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Οι νέες εκδρομές μας στη στεριά με τίτλο «Εικόνες Αραβίας» προσφέρουν αυτό που αποκαλούμε ένα αυθεντικό ταξιδιωτικό εισιτήριο στα «παρασκήνια» του Αραβικού Κόλπου, δίνοντας στους επιβάτες πρόσβαση στον πλούσιο πολιτισμό, την ιστορία και τη φυσική ομορφιά που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Από τον φουτουριστικό ορίζοντα του Ντουμπάι έως τις γαλήνιες ακτές του νησιού Sir Bani Yas και τους θησαυρούς του Ras Al Khaimah, κάθε εμπειρία, υπό την καθοδήγηση της εξαιρετικά καταρτισμένης ομάδας μας, συνδέει τους επιβάτες με το αυθεντικό πνεύμα του προορισμού».