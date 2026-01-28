Η Celestyal εισάγει tablets στις καμπίνες, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των επιβατών - Real.gr

Η Celestyal ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση tablet εντός καμπίνας και στις 630 καμπίνες του Celestyal Journey, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των επιβατών, καθιστώντας την πρώτη εταιρεία κρουαζιέρας που εισάγει tablet SuitePad σε όλες τις καμπίνες της.

Τα tablets, που παρέχονται από την SuitePad, είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους τους επιβάτες που ταξιδεύουν με το πλοίο χωρητικότητας 1.260 επιβατών. Σχεδιασμένη για να βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες εν πλω και να απλοποιήσει τον τρόπο επικοινωνίας των πληροφοριών, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους επιβάτες να διαχειρίζονται βασικά στοιχεία της κρουαζιέρας τους απευθείας από την καμπίνα τους.

Μέσω των tablets, οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για υπηρεσίες και να πραγματοποιούν αγορές στα καταστήματα του πλοίου, να παραγγέλνουν μέσω της υπηρεσίας room service, να ζητήσουν αναβάθμιση της καμπίνας τους και να κάνουν κρατήσεις στα θεματικά εστιατόρια. Παράλληλα, έχουν πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες, όπως κατόψεις καταστρωμάτων και τα προγράμματα ψυχαγωγίας επί του πλοίου, αντικαθιστώντας τα έντυπα προγράμματα και φυλλάδια.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Η τεχνολογία οφείλει να κάνει την εμπειρία της κρουαζιέρας πιο εύκολη και πιο διαισθητική για τους επιβάτες μας — και αυτό ακριβώς επιτυγχάνουν τα συγκεκριμένα tablets. Οι επιβάτες μας έχουν πλέον περισσότερο έλεγχο στα χέρια τους, ενώ παράλληλα δημιουργούμε πιο έξυπνους και απρόσκοπτους τρόπους σύνδεσής τους με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε εν πλω. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο συνεχίζουμε να επενδύουμε συστηματικά στην ικανοποίηση των επιβατών μας σε ολόκληρο τον στόλο μας.»

Ο Moritz von-Petersdorf-Campen, CEO της SuitePad, δήλωσε: «Τα κρουαζιερόπλοια συνδυάζουν πολλά από τα στοιχεία εξυπηρέτησης που γνωρίζουν οι επισκέπτες από τον ξενοδοχειακό κλάδο, ενώ παράλληλα προσφέρουν μια μοναδικά πλούσια εμπειρία εν πλω. Σε συνεργασία με τη Celestyal, επεκτείνουμε την τεχνογνωσία μας στη φιλοξενία, υποστηρίζοντας σαφή και έγκαιρη επικοινωνία εντός της καμπίνας, παρέχοντας στους επιβάτες έναν εύχρηστο τρόπο να εξερευνήσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες εν πλω και βοηθώντας τα πληρώματα να παραμένουν διαρκώς συνδεδεμένα με τους επιβάτες καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.»

Το Celestyal Journey δραστηριοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας κρουαζιέρες 7 και 14 διανυκτερεύσεων στα Ελληνικά νησιά και τη Μεσόγειο από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο, καθώς και κρουαζιέρες 7 διανυκτερεύσεων στον Αραβικό Κόλπο από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο.

Παράδειγμα κρουαζιέρας

Εταιρεία: Celestyal

Κρουαζιέρα: Ημέρες Ερήμου

Κρουαζιερόπλοιο: Celestyal Journey

Ημερομηνία αναχώρησης: 21 Φεβρουαρίου 2026

Διάρκεια: 7 διανυκτερεύσεις

Τιμή: Από €639 ανά άτομο

Λιμάνι αναχώρησης και επιστροφής: Ντόχα

Προσεγγίσεις σε: Ντουμπάι (ΗΑΕ) – διανυκτέρευση, Νησί Sir Bani Yas (ΗΑΕ), Άμπου Ντάμπι (ΗΑΕ), Khalifa Bin Salman (Μπαχρέιν)

Περιλαμβάνονται: Όλα τα γεύματα (εκτός από γεύματα σε θεματικά εστιατόρια), αναψυκτικά, WiFi, ψυχαγωγία εν πλω και φιλοδωρήματα

Για περισσότερες πληροφορίες: Ημέρες Ερήμου, Κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων – Celestyal Cruises

Η τρέχουσα καμπάνια της εταιρείας, «Ασυναγώνιστη Προσφορά», διαρκεί έως τις 19 Φεβρουαρίου. Η προσφορά περιλαμβάνει εκπτώσεις έως και 50%, πίστωση έως και €500 για γεύματα σε θεματικά εστιατόρια και ποτά, αλλά και πίστωση έως και €200 ανά καμπίνα για εκδρομές στη στεριά, σε επιλεγμένες αναχωρήσεις στα Ελληνικά Νησιά, τη Μεσόγειο και τον Αραβικό Κόλπο..

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com