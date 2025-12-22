Η Celestyal γιορτάζει την εναρκτήρια σεζόν του Celestyal Discovery στον Αραβικό Κόλπο - Real.gr

Η Celestyal πραγματοποίησε μια σειρά τελετών ανταλλαγής πλακετών για να σηματοδοτήσει την πρώτη κρουαζιέρα του Celestyal Discovery στον Αραβικό Κόλπο.

Το πλοίο, χωρητικότητας 1360 επιβατών, ακολούθησε το Celestyal Journey στην περιοχή, αναχωρώντας στις 12 Δεκεμβρίου, πραγματοποιώντας τις νέες κρουαζιέρες «Εικόνες Αραβίας» διάρκειας τριών, τεσσάρων και επτά διανυκτερεύσεων, μετ’ επιστροφής από το χειμερινό homeport του στο Άμπου Ντάμπι.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, η Celestyal συμμετείχε επίσης σε μια εμπειρία φύτευσης μαγκρόβιων στο Jubail Island Mangrove Park στο Άμπου Ντάμπι – μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει τις ευρύτερες προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος των ΗΑΕ και τον φιλόδοξο στόχο της φύτευσης 100 εκατομμυρίων μαγκρόβιων έως το 2030. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal, Κρις Θεοφιλίδης, ο Ανώτατος Επιχειρησιακός Διευθυντής, Καπετάνιος Γιώργος Κουμπένας, ο Διευθυντής Ξενοδοχειακού Τμήματος & Εξυπηρέτησης Πελατών, Αλέξης Οικονόμου, και ο καπετάνιος του πλοίου, Νικόλαος Βασιλείου φύτεψαν τα δικά τους δενδρύλλια μαγκρόβιων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι.

Τελετές ανταλλαγής πλακετών για τον εορτασμό της έναρξης της σεζόν του πλοίου και των παρθενικών του προσεγγίσεων πραγματοποιήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι και στο Ντουμπάι (ΗΑΕ), στη Ντόχα (Κατάρ), στο Ras Al Khaimah (ΗΑΕ) και στο Khasab (Ομάν)

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Η πρώτη κρουαζιέρα του Celestyal Discovery στον Αραβικό Κόλπο σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για την εταιρεία μας. Η θερμή υποδοχή που μας περίμενε αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο ενθουσιασμό της περιοχής για την κρουαζιέρα, κάτι που επιβεβαιώνεται από τη ζήτηση που παρατηρούμε από τους επιβάτες μας για διαδραστικές εμπειρίες και αυθεντικές συναντήσεις, πάντα σε ασυναγώνιστη αξία. Η παρουσία τόσο του Celestyal Discovery όσο και του Celestyal Journey στον Αραβικό Κόλπο για τα επόμενα τρία χρόνια υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους επιβάτες μας πιο ουσιαστικούς τρόπους για να εξερευνήσουν αυτό το εντυπωσιακό μέρος του κόσμου».

Οι τιμές για την κρουαζιέρα «Εικόνες Αραβίας» ξεκινούν τώρα από €309 ανά άτομο για μια κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων, στο πλαίσιο της τρέχουσας εποχιακής καμπάνιας.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, αναψυκτικά, WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα. Οι προσφορές είναι διαθέσιμες για κράτηση έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026 και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων καμπινών.

Η σεζόν 2025/26 της Celestyal στον Αραβικό Κόλπο με δύο πλοία αντιπροσωπεύει αύξηση χωρητικότητας κατά 211% σε ετήσια βάση για την εταιρεία, σε συνέχεια του παρθενικού της προγράμματος για το 2024/25. Το Celestyal Journey, χωρητικότητας 1260 επιβατών, εκτελεί την κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Ημέρες Ερήμου».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com