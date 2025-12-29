Η Chicago-style Deep Dish Pizza της l’artigiano κάνει comeback! - Real.gr

Η Deep Dish της l’artigiano – η Chicago-style πίτσα που ξεχώρισε για τον πληθωρικό της χαρακτήρα – επιστρέφει στο menu σε Limited Edition.

Αυθεντική, απολαυστικά χορταστική, με βουτυράτη ζύμη και πλούσια κρέμα τυριών, παρουσιάζεται σε τρεις μοναδικές γεύσεις: Margherita, Pepperoni & Carbonara.

Deep Dish Margherita: Στη βάση της απλώνεται πλούσια κρέμα τυριών από παρμεζάνα, μοτσαρέλα και γκούντα, που λιώνουν μαζί δημιουργώντας γεμάτη υφή και ένταση. Στην κορυφή, η σάλτσα ντομάτας με αρωματικά μυρωδικά και η παρμεζάνα ολοκληρώνουν ένα αποτέλεσμα ισορροπημένο, βαθιά γευστικό και απόλυτα comfort.

Deep Dish Carbonara: Ανεβάζει την απόλαυση σε άλλο επίπεδο. Η χαρακτηριστική βουτυράτη ζύμη φιλοξενεί μια πλούσια κρέμα τυριών, ενώ στην κορυφή απλώνεται βελούδινη κρέμα carbonara με αβγό και καπνιστό μπέικον. Η παρμεζάνα on top δένει ιδανικά τα υλικά, δημιουργώντας μια ζουμερή, γεμάτη και απολύτως απολαυστική εμπειρία.

Deep Dish Pepperoni: Απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένταση και χαρακτήρα. Πλούσια κρέμα τυριών στη βάση, σάλτσα ντομάτας με μυρωδικά από πάνω και τριπλό pepperoni που χαρίζει ένταση και αξέχαστη γεύση. Η παρμεζάνα στην κορυφή ολοκληρώνει μια αυθεντική Chicago-style Deep Dish εμπειρία με ξεκάθαρο attitude.

Ακόμα και ο τρόπος σερβιρίσματος ακολουθεί τη φιλοσοφία της Deep Dish: παραδίδεται άκοπη, ώστε να διατηρούνται όλα τα ποιοτικά και γευστικά της χαρακτηριστικά, εξασφαλίζοντας ότι κάθε μπουκιά φτάνει στον καταναλωτή ακριβώς όπως σχεδιάστηκε.

Η Chicago-style πίτσα ταψιού της l’artigiano ψήνεται αργά, αναδεικνύοντας τη ζύμη, τα τυριά και τις γεμάτες στρώσεις γεύσης. Απευθύνεται σε όσους αγαπούν να δοκιμάζουν νέες τάσεις, να ανακαλύπτουν comfort γεύσεις με χαρακτήρα και να ζουν την πίτσα ως εμπειρία, όχι απλώς ως επιλογή.

Με την επιστροφή της limited edition Deep Dish, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η l’artigiano φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια πίτσα που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα: τολμηρή, πληθωρική και φτιαγμένη για μοίρασμα. Ένα comeback που αξίζει να δοκιμάσεις – πριν γίνει ξανά sold out.

