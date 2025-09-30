Η Core Innovations του Ομίλου Motor Oil εγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα - Real.gr

Quantcast
Η Core Innovations του Ομίλου Motor Oil εγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

15:45, 30/09/2025
Η Core Innovations του Ομίλου Motor Oil εγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

(από αριστερά): Νίκος Αγγουριδάκης – Head of BTC Sales CI, Νίκος Γιαννακάκης – Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής Ομίλου Motor Oil, Ιωάννης Καλογήρου – Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Θυγατρικών Ομίλου Motor Oil, Δημήτρης Παπαστεργίου – Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Λευτέρης Γιαννακουδάκης – Γενικός Διευθυντής CI, Σπύρος Σαφλιάνης – Marketing Manager CI

Η νέα εποχή στο phygital λιανεμπόριο ξεκίνησε από τη Νέα Σμύρνη.

Η Core Innovations, εταιρεία του Ομίλου Motor Oil, παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στο convenience retail. Το νέο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, στη Νέα Σμύρνη, λειτουργεί 24/7 χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα, με την αξιοποίηση τεχνολογιών AI, αισθητήρων και computer vision, το Smartshop φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διεθνές μοντέλο του phygital εμπορίου — συνδέοντας απρόσκοπτα τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο, για μια γρήγορη, ασφαλή και απόλυτα προσωποποιημένη αγοραστική εμπειρία.

Ειδικότερα από τις 23:00 έως και τις 07:00 λειτουργεί χωρίς ταμίες, ουρές ή καθυστερήσεις, απλά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας και σε 3 απλά βήματα:

  • Βήμα 1 Σάρωση κάρτα;
  • Βήμα 2 συμπλήρωση email και
  • Βήμα 3 Αγορές απρόσκοπτες και εύκολες

Τα εγκαίνια τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κος Δημήτρης Παπαστεργίου,  ο οποίος επεσήμανε ότι το νέο αυτό μοντέλο καταστήματος δεν αποτελεί μόνο μία τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και μία ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις αγορές και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο Γενικός Διευθυντής της Core Innovations, κος Ελευθέριος Γιαννακουδάκης δήλωσε: «Στην Core Innovations, δεν καινοτομούμε για την τεχνολογία. Καινοτομούμε για τον άνθρωπο. Το Smartshop είναι η πρότασή μας στην ανάγκη του σύγχρονου πολίτη για ένα νέο πρότυπο αγοραστικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία υπηρετεί την ευκολία και η καινοτομία γίνεται καθημερινότητα. Με αυτό το βήμα, δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουμε και τις οδηγούμε».

Η Core Innovations αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής διαφοροποίησης του Ομίλου Motor Oil, ο οποίος επενδύει σε νέες τεχνολογίες, βιώσιμες λύσεις και καινοτομία στον τομέα της λιανικής.

Το όραμα της Core Innovations είναι να εξελιχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον σχεδιασμό και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ευκολίας, τεχνολογίας και καθημερινής εξυπηρέτησης, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν, μετακινούνται, εργάζονται και καταναλώνουν.

Μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών, της συνεχούς εξέλιξης υπηρεσιών και της σύνδεσης φυσικού και ψηφιακού κόσμου, η εταιρεία δημιουργεί ένα δυναμικό οικοσύστημα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών — από λιανικό εμπόριο και εστίαση, μέχρι φροντίδα αυτοκινήτου, υγεία, e-commerce και B2B λύσεις.

Στόχος της Core Innovations είναι να θέτει νέα πρότυπα εξυπηρέτησης, δημιουργώ-ντας πραγματική αξία για τον καταναλωτή, τον επαγγελματία και την κοινωνία στο σύνολό της.

