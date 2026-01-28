«Η διαθήκη»: Tο νέο έργο της Άννας Ετιαρίδου - «…ένα ενθύμιο από τη μαμά και τον μπαμπά…» - Real.gr

Μετά από την επιτυχία του έργου της «Οι Υπάκουοι ή Reunion» -το οποίο παιζόταν για τρεις συνεχόμενες χρονιές- το νέο έργο της Άννας Ετιαρίδου ανεβαίνει από τις 31 Ιανουαρίου 2026 στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής!

Αυτή τη φορά η συγγραφέας θίγει τη βαρβαρότητα που κρύβεται στη «διαθήκη» που αφήνει πάντα η μία γενιά στην επόμενη, αναμοχλεύοντας θέματα όπως η γονεϊκή αγάπη, οι οικογενειακές σχέσεις, το κοινωνικοπολιτικό βάρος της εξουσίας μέσα σε μία οικογένεια.

Οι ρόλοι των μελών της είναι αρχέτυπα και η οικογένεια είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Η ελληνική οικογένεια με τα αντιφατικά χαρακτηριστικά της, η απόλυτη εξουσία των γονιών πάνω στα παιδιά, η δυσκολία των παιδιών να επουλώσουν τραύματα και πληγές του παρελθόντος, τα χαραμισμένα παιδικά χρόνια, τα εγκλήματα που γίνονται πίσω από τους οικογενειακούς τοίχους στο όνομα της αγάπης, το μίσος που γεννιέται και η συγκρουσιακή σχέση των μελών όλης της οικογένειας απεικονίζονται χωρίς «φτιασίδια» σ’ αυτό το σύγχρονο ελληνικό έργο. Με τη «Διαθήκη» να φορτώνεται στις πλάτες κάθε παιδιού «σαν ένα άδικο και βάρβαρο ενθύμιο από τη μαμά και τον μπαμπά»…

Υπόθεση

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι καλεί τα τέσσερα παιδιά του για ένα διήμερο με σκοπό να τους ανακοινώσουν μία σημαντική είδηση. Κατά τη διάρκεια της οικογενειακής σύναξης, τα μέλη της βρίσκονται αντιμέτωπα με ό,τι πάλεψαν για χρόνια να αποφύγουν αποδρώντας από την οικογενειακή εστία. Οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων ξεπηδούν βίαια και τα λόγια που ξεστομίζονται βάζουν φωτιά στο σκηνικό της επίπλαστης οικογενειακής θαλπωρής.

Κείμενο: Άννα Ετιαρίδου Σκηνοθεσία: Κώστας Δελακούρας Μουσική: Μανώλης Μπονιάτης Φωτισμοί: Σάββας Σουρμελίδης Φωτογραφίες: Μάνος Γεωργίου Παραγωγή: Ομάδα «Πλάνη Παίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Αντωνιάδης Γιάννα Παπανικολάου Γιάννης Μιχαλόπουλος Κώστας Δελακούρας Άννα Ετιαρίδου Ειρήνη Ευαγγελάτου Γιώργος Γερωνυμάκης Χριστίνα Μωρόγιαννη

ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Και κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια: 110 λεπτά

Τιμή εισιτηρίου:

Κανονικό: 18 € & Μειωμένο: 15 €

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-diathiki/

Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής

Κωνσταντινουπόλεως 115 & Αγίου Όρους 16, Κεραμικός

Τηλ. 210 3425637