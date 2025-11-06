Η δύναμη να επιλέγεις: Γιατί κάθε σου απόφαση σε φέρνει πιο κοντά στη ζωή που θέλεις - Real.gr

Από τις καθημερινές συνήθειες μέχρι τη φροντίδα της υγείας σου, η επιλογή είναι η μεγαλύτερη μορφή ενδυνάμωσης.

Σε μια εποχή που όλα κινούνται γρήγορα, το να νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο των επιλογών σου είναι ίσως το πιο σημαντικό δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Κάθε μικρή ή μεγάλη απόφαση – από το πώς θα οργανώσεις τη μέρα σου, μέχρι το πώς θα φροντίσεις την υγεία σου – σε βοηθά να χτίζεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου και να νιώθεις πιο ενεργός στη ζωή σου.

Αυτό ακριβώς εκφράζει και το My Health F1rst, ένα πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί για όσους θέλουν να αντιμετωπίζουν κάθε περιστατικό νοσηλείας με ευελιξία, σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Προσφέρει τη δύναμη της επιλογής: να διαλέγεις τον γιατρό και το νοσοκομείο που επιθυμείς, έχοντας παράλληλα μια πιο οικονομική λύση* που προσαρμόζεται στις δικές σου ανάγκες.

Πώς λειτουργεί στην πράξη;

Αν χρειαστείς νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, αναλαμβάνεις συμμετοχή €750 ή €1.500 (ανάλογα με το πρόγραμμα) και η Eurolife FFH καλύπτει απευθείας τα υπόλοιπα έξοδα, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Αν επιλέξεις μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, λαμβάνεις ένα προκαθορισμένο εφάπαξ ποσό οικονομικής παροχής που γνωρίζεις από πριν. Έτσι μπορείς να οργανώσεις τη νοσηλεία σου με σιγουριά, γνωρίζοντας τι να περιμένεις.

Στα δημόσια νοσοκομεία η κάλυψη φτάνει το 100% των εξόδων (βάσει των όρων), ενώ σε περιπτώσεις όπου τα κόστη καλύπτονται από άλλο φορέα, παρέχεται το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€.

Και επειδή η φροντίδα δεν σταματά στη νοσηλεία, το My Health F1rst περιλαμβάνει επίδομα μητρότητας, κάλυψη εξόδων αποκατάστασης, επείγουσα ιατρική βοήθεια σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας.

Ένα πρόγραμμα που σέβεται τις επιλογές σου

Με μέγιστο όριο ευθύνης έως 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο και δυνατότητα έκπτωσης μέσω του ΕurolifeSYN+, το My Health F1rst είναι η λύση για όσους θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο σε ό,τι αφορά τη φροντίδα της υγείας τους.

Γιατί η πραγματική δύναμη δεν είναι απλώς να έχεις επιλογές, αλλά να γνωρίζεις ότι κάθε επιλογή που κάνεις σε φέρνει πιο κοντά στη ζωή που θέλεις να ζήσεις.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.