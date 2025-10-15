Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβε τον 27χρονο που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας τον Σεπτέμβριο - Real.gr

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 27χρονος Αλβανός που είχε αποδράσει τον προηγούμενο μήνα από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 7,5 ετών για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών.

Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών σε χώρο στάθμευσης επί της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, σε περιοχή της Βοιωτίας.

Κατά τη σύλληψή του, ο 27χρονος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο φέρεται πως είχε υπεξαιρέσει λίγα 24ωρα νωρίτερα, όπως προέκυψε από σχετική καταγγελία. Στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα πιστόλι replica το οποίο κατασχέθηκε.

Ο ίδιος είχε αποδράσει από το σωφρονιστικό κατάστημα της Κασσάνδρας, το οποίο είναι ανοιχτό τύπου, το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που έκανε εργασίες με άλλους συγκρατούμενούς του και έκτοτε αναζητείτο.