Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο που καταγράφει γυναίκα αστυνομικό να πυροβολεί σε γλέντι - Real.gr

Την έρευνα των αρχών προκαλεί βίντεο που ήρθε την Τετάρτη (7/1) το φως της δημοσιότητας και το οποίο δείχνει γυναίκα αστυνομικό να προβαίνει πυροβολεί σε πανηγύρι, δίπλα από κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω βίντεο, φαίνεται η γυναίκα αστυνομικός προχωρά σε άσκοπους πυροβολισμούς, δίπλα σε ένα τραπέζι όπου κάθονται άλλα άτομα, ανάμεσα στους οποίους φέρεται να είναι και άλλος ένας αστυνομικός, σύμφωνα με το STAR. Το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα πριν από έναν χρόνο.

Η αστυνομία θα διερευνήσει αν το βιντεοληπτικό υλικό είναι γνήσιο.

Σημειώνεται πως η αστυνομικός έχει απασχολήσει κι άλλες φορές τα ΜΜΕ, ενώ είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο:

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.