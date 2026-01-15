Η Ελλάδα υποδέχθηκε την πρώτη φρεγάτα Belharra, «Κίμων» - Εικόνες & βίντεο από τη λαμπρή τελετή - Real.gr

Την πρώτη φρεγάτα Belharra, με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη, υποδέχτηκε και επίσημα η Ελλάδα, το πρωί της Πέμπτης (14/1).

Στη λαμπρή τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων» παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Το πρωί της Πέμπτης (15/01), στον Φαληρικό Όρμο εκτυλίχθηκαν ιστορικές στιγμές, καθώς αυτή ήταν η πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο, μετά από 28 χρόνια και η σχετική τελετή απόδοσης τιμών στον «Κίμωνα» ήταν εντυπωσιακή.

Την ελληνική υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra -η πρώτη από τις τέσσερις που θα παραλάβει η Ελλάδα-, υποδέχθηκαν σε σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.

Παράλληλα, από αέρος συμμετείχαν στην τελετή, τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Στη συνέχεια, τα δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, συνόδευσαν τη φρεγάτα στην πορεία της προς το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου αποδόθηκαν τιμές.

Η φρεγάτα πέρασε ανάμεσα από τα δύο ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, βάζοντας τα πυροβόλα της υπό κλίση για να αποδώσει τιμές. Χαρακτηριστική εικόνα ήταν, όταν η τριήρης χαιρέτησε τη φρεγάτα, με τους δόκιμους του Πολεμικού Ναυτικού να σηκώνουν τα κουπιά από τη θάλασσα. Παράλληλα, το πλήρωμά του «Αβέρωφ» τέθηκε σε ακινησία αποδίδοντας τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Αβέρωφ» και η «Ολυμπιάς» επιλέχθηκαν καθώς μαζί με τον «Κίμωνα», αποτελούν τρεις ιστορικές ανάστροφες πλώρες του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό σημαίνει ότι αντί να έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα μέσα, όπως η πλειοψηφία των πλοίων, αυτά έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα έξω.

Αναλυτικά η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα όσο και ως προς το έμψυχο δυναμικό. Έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Χρέος κάθε κυβέρνησης —και προσωπικά, ως πρωθυπουργού— είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα. Καλοτάξιδος ο «Κίμων» και με το καλό να υποδεχθούμε και τις υπόλοιπες υπερσύγχρονες Belharra».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε πως πρόκειται για «μεγάλη μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό σήμερα και τις Ένοπλες Δυνάμεις, μεγάλη μέρα και για την πατρίδα μας. Η φρεγάτα Κίμων πλέει στα νερά της Ελλάδας, στα νερά του Αιγαίου. Θα ήθελα να πω χωρίς κανένα στοιχείο υπερβολής ότι η φρεγάτα αυτή είναι η πιο ισχυρή στον πλανήτη. Είναι ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις στη βασική τους αποστολή που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, για εξασφάλιση κάθε αγαθού της ασφάλειας της ελληνική κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας» πρόσθεσε.

«Δημιουργούμε δυνατότητα σύγχρονης επεξεργασίας δεδομένων και αντίδρασης σε οποιαδήποτε πρόκληση. Μέσα από πλατφόρμες όπως ο Κίμωνας εντεταγμένες σε ένα σύνολο με μία ολιστική προσέγγιση. Η Ελλάδα, ο κάθε Έλληνας μπορούν να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Με το δικό τους υστέρημα οι Ένοπλες Δυνάμεις περνάνε στον 21ο αιώνα με έναν ταχύ και σταθερό βηματισμό».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε: «Η Ελλάδα δυναμώνει. Σήμερα η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού σκάφους “Κίμων”, ενός σκάφους 6ης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας».

«Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται, το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στη ΝΑ Μεσόγειο» συνέχισε ο κ. Τασούλας. «Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων που προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της. Ο Κίμων διέπλευσε ανάμεσα στην αθηναϊκή τριήρη και στο θωρηκτό Αβέρωφ, το θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα».

«Ο Κίμων γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον ενσωματώνεται στο Πολεμικό Ναυτικό και περιμένει τις άλλες 3 φρεγάτες από τη Γαλλία για να χαλυβδώσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της χώρας μας. Είναι ασύλληπτες οι τεχνολογικές και στρατηγικές του δυνατότητες αλλά και η ηθική του δύναμη, που θα προστεθεί στο ισχυρό και υψηλό φρόνημα των ανδρών και των γυναικών του Πολεμικού Ναυτικού από σήμερα» συμπλήρωσε ο κ. Τασούλας.