ΒΙΝΤΕΟ: Η επιχείρηση αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ για τη διακομιδή επίτοκου σε κρίσιμη κατάσταση: «Ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» - Real.gr

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ συνόδευσαν εγκαίρως στο νοσοκομείο μια επίτοκο γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο βίντεο που ανέβασε στο X η ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί δίνουν οδηγίες στον σύζυγο της γυναίκας που οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασε εκείνη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Φύγε, μπες μπροστά», «κάνε δεξιά, ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» ακούγονται να λένε οι αστυνομικοί.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση της ΕΛΑΣ «μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά. Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση, στο τιμόνι ο σύζυγός της, και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο.

Το όχημα εντοπίστηκε άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο.

Μέσα σε μόλις 15 λεπτά — με ασφάλεια και ταχύτητα — η συνοδεία ολοκληρώθηκε και η επίτοκος παραδόθηκε στους γιατρούς.