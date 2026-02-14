Η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και η αναθεώρηση του Συντάγματος στο «μικροσκόπιο» της ΓΣ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών - Real.gr

Στην ετήσια γενική συνέλευση των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Πέλοψ Λάσκος, ανέφερε ότι «η κοινωνία ζητά Δικαιοσύνη γρήγορη, Δικαιοσύνη αξιόπιστη, Δικαιοσύνη κατανοητή και αυτό δεν είναι αθέμιτη απαίτηση, αλλά είναι δημοκρατικό δικαίωμα» και προσέθεσε: «Στους στόχους του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η επιτάχυνση αλλά και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης, δημιουργώντας ένα αίσθημα εμπιστοσύνης στους πολίτες της χώρας για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος μέσω του εξορθολογισμού του».

Ειδικότερα, ο γενικός γραμματέας ανέφερε ότι ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν εκφράζεται με λόγια, εκφράζεται με συνθήκες εργασίας, με χώρους που δεν προσβάλλουν το κύρος του θεσμού, με γραμματείες που λειτουργούν αποδοτικά και με τεχνική υποστήριξη που υπάρχει.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα των κτιριακών υποδομών, όχι επικοινωνιακά αλλά ουσιαστικά και αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται παρά τις δυσκολίες.

Ακόμη, ο κ. Λάσκος αναφέρθηκε σε επικείμενες προσλήψεις 235 δικαστικών υπαλλήλων, αναφέροντας: «Καμιά μεταρρύθμιση δεν πετυχαίνει χωρίς ανθρώπους. Η έλλειψη επαρκούς γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης επιβαρύνει το έργο της απονομής της Δικαιοσύνης. Γι΄ αυτό και η ενίσχυση της Δικαιοσύνης με ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι απλώς διοικητική επιλογή είναι θεσμική ευθύνη και σήμερα μπορούμε να μιλάμε με απτά αποτελέσματα. Από τους εκπαιδευόμενους στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 28 άτομα θα στελεχώσουν τα Διοικητικά Δικαστήρια και 5 το Ελεγκτικό Συνέδριο με διορισμό το φθινόπωρο. Παράλληλα, όμως, τον ερχόμενο Μάιο θα υπάρξει νέα μεγάλη προκήρυξη για 235 θέσεις γραμματέων εκ των οποίων σημαντικό μέρος θα ενισχύσει τα Διοικητικά Δικαστήρια».

Τέλος, ο κ. Λάσκος ανέφερε: «Όμως, το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σταματάει εκεί το έργο του προχωράει και σε στοχευμένες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού που θα στηρίζει άμεσα το δικαστικό έργο, ενώ ήδη διορίστηκαν περισσότεροι από 60 δόκιμοι υπάλληλοι. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, υπάρχει μόνο σοβαρή δουλειά».

Στην συνέχεια, η Ειδική Γραμματέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του υπουργείο Δικαιοσύνης Ολυμπία Αναστασοπούλου κατά τον χαιρετισμό της, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών ως ενδεικνυόμενων και στον χώρο της Διοικητικής Δικαιοσύνης, με προεξάρχουσες τις διαφορές από δημόσιες συμβάσεις και τις φορολογικές.

Όπως επισήμανε η κυρία Αναστασοπούλου, η Διοικητική Δικαιοσύνη πρωτοστάτησε στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών της και καλείται να ανταπεξέλθει εκ νέου στις προκλήσεις των καιρών και την αυτονόητη απαίτηση για ταχεία, ποιοτική και αποτελεσματική απονομή της. Στο πλαίσιο αυτό, προσέθεσε η ειδική γραμματέας, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει απευθύνει πρόσκληση στους εκπροσώπους της Ένωσης να συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας για την εκπόνηση του σχεδίου αναμόρφωσης του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, καθότι διαχρονικά ενεργεί σε πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης.

Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΔΔ εφέτης Παναγιώτα Ντέγκα αναφέρθηκε στην εξαγγελθείσα συνταγματική αναθεώρηση, στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, στον διορισμό συνταξιούχων δικαστών σε ανεξάρτητες αρχές, στην αναθεώρηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στον δικαστικό Καλλικράτη, στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κ.λπ.

Η πρόεδρος της ΕΔΕ, ως προς την αναθεώρηση του Συντάγματος ανέφερε: «Κομβικό ζήτημα της επικείμενης αναθεώρησης είναι το καθεστώς ευθύνης των υπουργών. Η κίνηση της ποινικής διαδικασίας από ένα αμιγώς πολιτικό σώμα, όπως η Βουλή, συνδέει αναπόφευκτα την ποινική μεταχείριση των υπουργών με τους εκάστοτε πολιτικούς συσχετισμούς και εισάγει μια προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τους λοιπούς πολίτες. Η τροποποίηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και η μεταφορά της αρμοδιότητας της ποινικής δίωξης των υπουργών στην τακτική Δικαιοσύνη είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση του αισθήματος ισονομίας των πολιτών.

Εξίσου κρίσιμο είναι το ζήτημα της επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, που δεν μπορεί να παραμένει αποκλειστικό προνόμιο του υπουργικού συμβουλίου. Η ισχύουσα ρύθμιση επιτρέπει έναν στενό εναγκαλισμό εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και δημιουργεί, αναπόφευκτα, υπόνοιες. Στη Δικαιοσύνη, όμως, δεν αρκεί η ανεξαρτησία να υπάρχει· πρέπει και να είναι υπεράνω κάθε σκιάς. Με τον νόμο του Αυγούστου 2024 θεσπίστηκε η δυνατότητα των Ολομελειών να διατυπώνουν γνώμη για τα καταλληλότερα πρόσωπα» και προσέθεσε ότι «η γνώμη του δικαστικού σώματος πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα».

Σε άλλο σημείο η πρόεδρος της Ένωσης, τόνισε ότι προτείνεται να απαγορευτεί η ανάθεση καθηκόντων σε συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς σε δημόσιες υπηρεσίες και ανεξάρτητες αρχές.

Και αυτό, γιατί, πέρα όλων των άλλων, «η πρακτική αυτή συνδέεται με το φαινόμενο των «περιστρεφόμενων θυρών», δηλαδή της εναλλαγής μεταξύ θέσεων άσκησης δημόσιας εξουσίας, που, ακόμη και όταν δεν υποκρύπτει πραγματική εξάρτηση, δημιουργεί εύλογες υπόνοιες και πλήττει την εικόνα ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης».

Ειδική αναφορά έκανε η κυρία Ντέγκα, στο σχέδιο αναθεωρημένου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που συντάχθηκε από ομάδα εργασίας της Γενικής Επιτροπείας, τονίζοντας ότι κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση εκφράστηκε με σαφήνεια η κατηγορηματική αντίθεση των Διοικητικών Δικαστών σε συγκεκριμένες διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σύμφωνα με τον προτεινόμενο Κώδικα «ο πολίτης κινδυνεύει να χάσει τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας για τυπικούς λόγους, πριν ακόμη εξεταστεί η υπόθεσή του στην ουσία της».

Ακόμη, η κυρία Ντέγκα έκανε αναφορά για την αναγκαιότητα επαναφοράς των τριών δώρων (Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας) σε όλο τον Δημόσιο τομέα, όπως και στην αύξηση κατά 20% του βασικού μισθού του Πρωτοδίκη, στην επαναφορά των επιδομάτων ταχείας διεκπεραίωσης και βιβλιοθήκης στα προ της κρίσης επίπεδα και στην κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.