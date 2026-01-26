Η επιτυχημένη συνεργασία των Aria Hotels με το Ariá Estate Suites & Spa στην Λακωνική Μάνη επεκτείνεται με το Bassa Maina Villas & Suites - Real.gr

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης στη Λακωνική Μάνη, η Aria Hotels αναλαμβάνει τη διαχείριση του Bassa Maina, ενισχύοντας περαιτέρω την ξενοδοχειακή της παρουσία στην Πελοπόννησο.

Στο πλαίσιο της σταθερής και μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής της στη Λακωνική Μάνη, η Aria Hotels ενισχύει την παρουσία της στην περιοχή, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του boutique ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων, Bassa Maina Villas & Suites , όχι μόνο ως μια αυτόνομη συνεργασία, αλλά σε συνδυασμό με την ήδη επιτυχημένη παρουσία της στην περιοχή με το επιβλητικό Ariá Estate Suites & Spa, η οποία ξεκίνησε το 2022. Η συνεργασία των ξενοδοχείων δημιουργεί ένα νέο διευρυμένο σχήμα φιλοξενίας ενισχύοντας περαιτέρω την αναβάθμιση της Μάνης ως προορισμού υψηλών προδιαγραφών.

Χτισμένο αμφιθεατρικά κοντά στην Αρεόπολη, το Bassa Maina Villas & Suites αποτελείται από δέκα πλήρως εξοπλισμένες βίλες και σουίτες, οι οποίες προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στον Μεσσηνιακό κόλπο. Κάθε μια έχει διαφορετική διαρρύθμιση, μεγάλες αποκλειστικής χρήσης βεράντες, ενώ ορισμένες βίλες διαθέτουν τζάκι και εξωτερικό θερμαινόμενο Jacuzzi, ενισχύοντας το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αρχιτεκτονικά, συνδυάζεται αρμονικά με το Ariá Estate Suites & Spa, δημιουργώντας ένα ενιαίο, εντυπωσιακό σύνολο που ξεχωρίζει για τη μανιάτικη αρχιτεκτονική, τη λειτουργικότητα και την υψηλή ποιότητα κατασκευής. Η φυσική και αισθητική ενότητα των δύο ξενοδοχειακών μονάδων ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την κοινή φιλοσοφία φιλοξενίας και τις νέες διευρυμένες παροχές.

Στο πλαίσιο της ενοποιημένης εμπειρίας που διαμορφώνουν πλέον τα δύο καταλύματα, οι επισκέπτες του Bassa Maina Villa & Suites θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Ariá Estate, όπως το πολυτελές Spa και τις γαστρονομικές προτάσεις του εστιατορίου Horizon at Ariá Estate, όπου η μεσογειακή απλότητα και οι τοπικές πρώτες ύλες αναδεικνύονται μέσα από προσεγμένες δημιουργίες.

Η λειτουργική αυτή συνύπαρξη, δημιουργεί νέες συνέργειες στον τομέα των εκδηλώσεων. Το Ariá Estate σε συνδυασμό με τις υποδομές του Bassa Maina, επεκτείνει τις δυνατότητες φιλοξενίας εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων υψηλών απαιτήσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη χωρητικότητα, ευελιξία χώρων μέσα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Με την ενιαία αυτή προσέγγιση, η Aria Hotels ενισχύει σημαντικά το χαρτοφυλάκιό της στη Λακωνική Μάνη και συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην ανάδειξη της περιοχής ως κορυφαίου προορισμού φιλοξενίας στην Ελλάδα.