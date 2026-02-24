Η επόμενη γενιά NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II - Real.gr

Η Nikon παρουσιάζει έναν νέο φακό zoom S-Line δεύτερης γενιάς, τον NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II. Με το καλύτερο σύστημα AF της Nikon έως τώρα, επανασχεδιασμένα οπτικά στοιχεία S-Line, ισχυρότερη σταθεροποίηση εικόνας, βελτιωμένη εργονομία και ελαφρύτερη κατασκευή, αυτός ο αναβαθμισμένος επαγγελματικός μεσαίος τηλεφακός zoom f/2.8 εξασφαλίζει σε φωτογράφους και δημιουργούς video το πλεονέκτημα που χρειάζονται σε ακόμη περισσότερες περιπτώσεις από ποτέ πριν.

Με το μικρότερο βάρος στην κατηγορία1 του μόλις 998 g, ο NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II παρέχει μία σημαντική αναβάθμιση σε ισορροπία, ευελιξία και σταθερότητα. Καθώς το βάρος έχει μειωθεί κατά 362 g σε σχέση με τον προκάτοχό του και το μήκος κατά 12 mm, αυτός ο νέος φακός είναι ακόμη πιο άνετος στον χειρισμό κατά τις στο χέρι και όσοι τραβούν video με φωτογραφική μηχανή Z σε gimbal επωφελούνται από το ισορροπημένο εσωτερικό zoom, με το οποίο το κέντρο βάρος παραμένει σταθερό κατά τις αλλαγές εστιακής απόστασης. Ο NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II είναι επίσης εξοπλισμένος με έως 6 stop απόσβεσης κραδασμών ενσωματωμένης στον φακό,η οποία σε συνδυασμό με το γρήγορο διάφραγμα f/2.8 εξασφαλίζει κάθε πλεονέκτημα όταν αντιμετωπίζετε δύσκολες συνθήκες, ενώ, παράλληλα, το Συγχρονισμένο VR μεγιστοποιεί τη σταθερότητα στο κέντρο και στα άκρα του κάδρου όταν χρησιμοποιούνται συμβατές φωτογραφικές μηχανές Z.

Η απόκριση ενισχύεται σημαντικά χάρη στο γρήγορο και αθόρυβο νέο σύστημα AF που περιλαμβάνει τα Silky Swift voice coil motor της Nikon: η ταχύτητα της λειτουργίας AF αυξάνεται έως και κατά 3.5x σε σύγκριση με την πρώτη γενιά αυτού του φακού και ο θόρυβος μειώνεται κατά 50%, ενώ επίσης μειώνεται ο χρόνος σάρωσης στο άκρο τηλεφακού και η παρακολούθηση εστίασης παρουσιάζει μεγαλύτερη ακρίβεια όταν κάνετε zoom. Η ακρίβεια έχει επίσης βελτιωθεί σημαντικά χάρη στην εντελώς νέα οπτική σχεδίαση: λιγότερα στοιχεία που χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά και συνθέτουν ένα βελτιστοποιημένο οπτικό σύνολο που οδηγεί σε νέα επίπεδα επιδόσεων την ευκρίνεια, το bokeh και τη μείωση των αντανακλάσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του συνολικού βάρους του φακού.

Η στεγανοποίηση επαγγελματικού επιπέδου προστατεύει τον φακό και οι εργονομικές βελτιώσεις του περιλαμβάνουν ένα αφαιρούμενο κολάρο τριπόδου, ένα πόδι τριπόδου τύπου ARCA-SWISS και έναν δακτύλιο ελέγχου συνεχούς ρύθμισης.

Ο Zurab Kiknadze, Διευθυντής Προϊόντων της Nikon Europe, αναφέρει: «Με μεγάλη μας χαρά παρουσιάζουμε άλλον έναν επαγγελματικού επιπέδου φακό zoom f/2.8 δεύτερης γενιάς. Με τις εργονομικές βελτιώσεις, τη νέα οπτική σχεδίαση, το άλμα στην απόδοση AF και τη σημαντική μείωση του μεγέθους και του βάρους του, θα δουλέψετε με έναν φακό με κορυφαία χαρακτηριστικά και δυνατότητες στην κατηγορία του. Πρόκειται για μια αναβάθμιση που οδηγεί το σύστημα Z που διαθέτετε σε ένα νέο επίπεδο επιδόσεων».

Σύνοψη βασικών χαρακτηριστικών: NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Ελαφρύτερος στην κατηγορία: με βάρος μόλις 998 g, αυτός ο φακός S-line επόμενης γενιάς είναι 362 g ελαφρύτερος από τον προκάτοχό του και 12 mm μικρότερος.

Μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη σταθερότητα: γρήγορο διάφραγμα f/2.8 και 6 stop απόσβεσης κραδασμών στον φακό, καθώς και συγχρονισμένο VR για μέγιστη σταθεροποίηση στο κέντρο και στις άκρες του κάδρου με συμβατές φωτογραφικές μηχανές Z.

AF επόμενου επιπέδου: η απόλυτη ταχύτητα των Silky Swift voice coil motor της Nikon και η ακρίβεια του συστήματος πολλαπλής εστίασης δίνει τεράστια ώθηση στην απόκριση, μειώνοντας σημαντικά τον θόρυβο και τους κραδασμούς.

Οπτικά στοιχεία S-Line επόμενης γενιάς: για μέγιστη ποιότητα εικόνας και ελαφρύτερο φακό. Περιλαμβάνει στοιχεία ασφαιρικού φακού διπλής όψης, γυάλινο στοιχείο Super ED και SR, καθώς επίσης και μεσο-άμορφη επίστρωση και επίστρωση ARNEO.

Ομαλότερο bokeh: το στρογγυλεμένο διάφραγμα 11 λεπίδων και τα προηγμένα οπτικά στοιχεία παράγουν απαλότερο bokeh που είναι καλύτερα καθορισμένο και ομαλότερα διαβαθμισμένο για πιο φυσική αίσθηση βάθους.

Μικρότερη ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,38 m στα 70 mm και 0,8 m στα 200 mm. Η μέγιστη μεγέθυνση είναι 0,25x στα 70 mm και 0,3x στα 200 mm.

Ευελιξία για video: το εσωτερικό zoom σάς επιτρέπει να αλλάξετε εστιακή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να ισορροπήσετε ξανά τον εξοπλισμό σας, ενώ η ισορροπία διατηρείται αν χρησιμοποιείτε βαριά εξωτερικά εξαρτήματα. Η αλλαγή γωνίας θέασης κατά την αλλαγή εστίασης ελαχιστοποιείται για πιο φυσικές μεταβάσεις.

Δακτύλιος ελέγχου συνεχούς ρύθμισης: ενεργοποιήστε τα κλικ για απτική ανάδραση. Απενεργοποιήστε τα κλικ για ομαλή, άηχη και συνεχή λειτουργία.

Στεγανοποίηση επαγγελματικού επιπέδου: για να κρατάει μακριά τη σκόνη, τη βρομιά και την υγρασία.

Αφαιρούμενη μοντούρα τριπόδου: περιλαμβάνεται σε συνδυασμό με κολάρο προστασίας. Η σχεδίαση τύπου μπαγιονέτ επιτρέπει τη σταθερή σύνδεση στον φακό.

Σκίαστρο φακού HB-119 με υποδοχή φίλτρων: δεν χρειάζεται να αφαιρείτε αυτό το σκίαστρο όταν εργάζεστε με περιστρεφόμενα φίλτρα. Βολικό όταν χρησιμοποιείτε φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας (ND) για video.