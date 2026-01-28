Η Epson κατακτά την πρώτη θέση στην αγορά των εκτυπωτών inkjet, με μερίδιο 34,1% παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία της IDC - Real.gr

H Epson καταλαμβάνει τη θέση για πρώτη φορά έναντι της HP.

Σύμφωνα με τα παγκόσμια στοιχεία της IDC για το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Epson κατέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά όσον αφορά τον αριθμό εκτυπωτών inkjet, θέση που κατείχε προηγουμένως η HP.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για εμάς και είμαστε πολύ περήφανοι που το καταφέραμε», δηλώνει ο Karl Angove, Vice President, Home & Office Print, Epson Europe. «Αυτή η σημαντική επιτυχία είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς εστίασης στην ποιότητα των προϊόντων και την αξία για τον πελάτη, του δημιουργικού marketing και των επικοινωνιακών ενεργειών μας, καθώς και των ισχυρών σχέσεων και συνεργασιών που έχουμε αναπτύξει, τόσο εντός των ομάδων μας όσο και με τους συνεργάτες μας στο κανάλι διανομής και τη λιανική».

Η Epson παραμένει η νούμερο ένα εταιρεία στον τομέα των εκτυπωτών με δοχείο μελανιού παγκοσμίως, τόσο σε αριθμό μονάδων όσο και σε αξία, από τη δημιουργία της κατηγορίας πριν από 15 χρόνια. Αυτή η νέα θέση για την κατηγορία εκτυπωτών inkjet αποτελεί απόδειξη της αυξανόμενης δημοτικότητας της τεχνολογίας εκτύπωσης χωρίς θερμότητα σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, που πιθανώς οφείλεται στα σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει σε σχέση με την τεχνολογία εκτύπωσης με laser.

«Είμαι προσωπικά ενθουσιασμένος με αυτή την επιτυχία», συνεχίζει ο Angove. «Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά και μας τοποθετεί σε καλή θέση για να υποστηρίξουμε περαιτέρω έργα ανάπτυξής της εκτύπωσης inkjet κατά τη διάρκεια του 2026.»

