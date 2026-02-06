Η Epson κερδίζει το βραβείο 2026 Scanner Line of the Year από την Keypoint Intelligence - Real.gr

Διάκριση για την εντυπωσιακή απόδοση στις δοκιμές της Keypoint Intelligence.

Η Epson κέρδισε την αναγνώριση της Keypoint Intelligence, λαμβάνοντας το βραβείο 2026 Scanner Line of the Year. Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε μετά από αυστηρές δοκιμές των σαρωτών της Epson, με την Keypoint να επισημαίνει την εντυπωσιακή απόδοση ολόκληρης της σειράς.

Συγκεκριμένα, η Keypoint Intelligence υπογράμμισε τη «σταθερή και εξαιρετική ευκολία χρήσης» της σειράς σαρωτών και την «αξιοσημείωτη ποιότητα εικόνας που εξασφαλίζει επαγγελματικό αποτέλεσμα». Αναγνωρίστηκε επίσης για το «εξαιρετικό λογισμικό» που προσφέρει, το οποίο είναι συμβατό με EdgeLink και Arm.

Ο Kevin Toes, Epson Europe, σημείωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι σαρωτές μας αναγνωρίστηκαν από έναν τόσο έγκριτο οργανισμό, επιβεβαιώνοντας την αξία που προσφέρουν στις επιχειρήσεις. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη μας στους σαρωτές που αναπτύσσουμε και στην ουσιαστική έρευνα, καινοτομία και δοκιμές που έχουν ως αποτέλεσμα την ευκολία χρήσης και την απόδοσή τους».

Ο Mark Davis, Analyst, Keypoint Intelligence’s Workplace Group, δήλωσε: «Στις δοκιμές μας, οι σαρωτές της Epson εντυπωσίασαν με την εξαιρετική ευκολία χρήσης, την ποιότητα εικόνας και την υποστήριξη από το ισχυρό, εύχρηστο λογισμικό τους. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα καθιστούν μια ελκυστική επιλογή για κάθε περιβάλλον που επιθυμεί να βελτιστοποιήσει και να βελτιώσει τη ροή εργασιας των εγγράφων του».