«Η φωνή που δεν ακούστηκε»: Μαθητές μιλούν για το bullying - Real.gr

14:32, 02/02/2026
Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του Γυμνασίου Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης δημιούργησαν ένα ξεχωριστό έργο για να εκφράσουν τις σκέψεις, τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying).

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν τη σχολική κοινότητα και να δώσουν φωνή σε όσα συχνά παραμένουν κρυφά ή ανείπωτα.

Το έργο τους αναδεικνύει τη σημασία της έκφρασης των συναισθημάτων, της κοινοποίησης των δυσκολιών και της ενεργητικής ακρόασης των άλλων. Κάθε λέξη του βιβλίου γίνεται ένα φως που φωτίζει τις σκοτεινές στιγμές που μπορεί να βιώνουν οι μαθητές, υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν πρέπει να νιώθει μόνος.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η σιωπή μετατρέπεται σε λόγο, η εσωτερική φωνή βρίσκει χώρο να ακουστεί, και η σχολική κοινότητα καλείται να γίνει πιο υποστηρικτική, πιο ανοιχτή και πιο ανθρώπινη.

Μαζί μπορούμε να χτίσουμε ένα σχολείο χωρίς φόβο, με σεβασμό και κατανόηση για όλους.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΑΤΛΑΝΤΑΣ, ενώ μέρος αυτών κατευθύνεται σε φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας το «Χαμόγελο του Παιδιού». Έτσι, κάθε αντίτυπο του βιβλίου μετατρέπεται σε μια πράξη αγάπης και αλληλεγγύης.

 

