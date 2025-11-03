Η GR8 Communication αποκτά για δεύτερη φορά τις πιστοποιήσεις ISO 9001 & ΕΛΟΤ 1435 - Real.gr

Η GR8 Communication απέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις πιστοποιήσεις ISO 9001 και ΕΛΟΤ 1435, επιβεβαιώνοντας ότι η αφοσίωση στην ποιότητα, την οργάνωση, τη στρατηγική και την ουσιαστική επικοινωνία δεν είναι άλλος ένας στόχος, αλλά μία συνεχής διαδικασία εξέλιξης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η GR8 Communication υπό την ηγεσία της Τίνας Μιχαηλίδου επενδύει σε δομές, μεθοδολογία, δημιουργική σκέψη και ανθρώπους. Η νέα αυτή επιτυχία δεν αποτελεί απλώς επανάληψη, αλλά αναβάθμιση και επιβεβαίωση ότι τα υψηλά standards της εταιρείας παραμένουν σταθερά και εξελίσσονται διαρκώς.

Η πιστοποίηση ISO 9001 επιβεβαιώνει ότι η GR8 Communication λειτουργεί με οργανωμένο και πλήρως τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, εφαρμόζοντας διαδικασίες που διασφαλίζουν σταθερότητα, επαγγελματισμό και συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας. Με άλλα λόγια, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η GR8 χτίζει εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, μέσα από διαδικασίες που μετατρέπουν τη στρατηγική σκέψη σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1435 επιβεβαιώνει την πλήρη διαχειριστική επάρκεια της εταιρείας σε έργα επικοινωνίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Διασφαλίζει ότι η GR8 Communication ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές, διαθέτει οργανωμένη δομή και λειτουργεί με διαφάνεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα σε κάθε στάδιο: από τον σχεδιασμό έως την υλοποίηση και την αξιολόγηση.

«Δεν επαναπαυόμαστε ποτέ! Στη GR8 Communication πιστεύουμε στις ιδέες που κινούν και διαμορφώνουν τη σύγχρονη αγορά, στις ομάδες που σκέφτονται μπροστά και στις διαδικασίες που ενισχύουν τη δημιουργικότητα. Η εκ νέου πιστοποίηση μας αποτελεί ακόμη ένα βήμα μπροστά κι όχι μία επιβράβευση για το χθες», δηλώνει η Τίνα Μιχαηλίδου, Founder της GR8 Communication.

Η δεύτερη συνεχόμενη πιστοποίησή μας ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη των συνεργατών και πελατών της εταιρείας, δίνοντας στη GR8 τη δυναμική να συνεχίσει να επενδύει σε ποιότητα, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργώντας σχέσεις που αντέχουν στο χρόνο και επικοινωνία με στόχο, ταυτότητα και αντίκτυπο.

Γιατί όταν είσαι GR8, ανεβάζεις συνεχώς τον πήχη γιατί το να να φτάσεις απλώς ψηλά δεν αρκεί”.