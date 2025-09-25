Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion γιόρτασε 20 χρόνια με περισσότερους από 70.000 θεατές! - Real.gr

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion έγραψε ιστορία, γιορτάζοντας την 20ή επέτειό της με μια ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία, για πρώτη φορά, στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Περισσότεροι από 70.000 θεατές κατέκλυσαν τον χώρο με θετικά vibes, χορό και χαμόγελα, σε μια επετειακή βραδιά που απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι οι στιγμές που ζεις ΛΑΪΒ μένουν για πάντα. Μικροί και μεγάλοι βίωσαν την πιο θετική εμπειρία ψυχαγωγίας με τον αγαπημένο χυμό Amita Motion, τη μουσική και τις εκπλήξεις να τους συνεπαίρνουν, σε ένα μουσικό υπερθέαμα με το καλύτερο line up καλλιτεχνών.

Στα highlights της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion ήταν η ξεχωριστή διαδραστική ενέργεια με τη Live Reactions Cam, όπου για πρώτη φορά τα πραγματικά reactions αποτυπώθηκαν live on camera. Μέσα από τις οθόνες του positive stage εμφανίστηκε το κοινό, μοιράστηκε χαμόγελα, φωνές και χορό, ζώντας το follow, το like και το share με θετική ενέργεια, αληθινά και ΛΑΪΒ!

Επίσης, ο ουρανός της Πλατείας Νερού φωτίστηκε και γέμισε θετική ενέργεια με το drone show που πραγματοποιήθηκε. Κατά τη διάρκεια των live acts της Ελένης Φουρέιρα και της Marina Satti σχηματίστηκαν στον ουρανό φωτεινά, πολύχρωμα positive elements για την επέτειο των 20 ετών Ημέρας Θετικής Ενέργειας, καθώς και elements εμπνευσμένα από τα τραγούδια και τις ίδιες τις καλλιτέχνιδες, δημιουργώντας μία μαγευτική ατμόσφαιρα, που ενθουσίασε και χάρισε στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.

Στην κορύφωση της ΗΘΕ 2025, η music ambassador Ελένη Φουρέιρα μαζί με τον Θέμη Γεωργαντά τον πρώτο πρεσβευτή θετικής ενέργειας, τις παρουσιάστριες Dat Lilly και Venetia Kamara, καθώς και 20 τυχερές και τυχερούς που κέρδισαν στον διαγωνισμό της Amita Motion, ευχήθηκαν από το positive stage, μαζί με το κοινό, «χρόνια πολλά» στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας, με μία εντυπωσιακή τούρτα για τα 20 χρόνια πάνω στη σκηνή!

Η Ελένη Φουρέιρα απογείωσε τους περισσότερους από 70.000 θεατές με το εκρηκτικό της show, ενώ η Special Guest Marina Satti ανέβασε τη θετική διάθεση των παρευρισκόμενων στα ύψη. Η 20 years celebration superstar Έλενα Παπαρίζου ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.

Ο FY εμφανίστηκε στο positive stage τραγουδώντας medley των επιτυχιών του.

Ο Kidd έδωσε το δικό του δυναμικό ρυθμό στην κατάμεστη Πλατεία Νερού.

Η Klavdia τους μάγεψε όλους με την ερμηνεία της.

Η Lila χάρισε έντονες μουσικές και χορευτικές στιγμές.

Η Marseaux ενθουσίασε το κοινό που δε σταμάτησε να τραγουδά και να χορεύει στους ρυθμούς της.

Ο Onemanshow μετέδωσε τον παλμό του από τη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2025.

Ο Solmeister πρόσφερε ιδιαίτερα στιγμιότυπα με την ανατρεπτική του εμφάνιση.

Η Aggelina και οι Yama παρουσίασαν ένα θετικό performance.

Ο Akylas μας χάρισε ένα ατμοσφαιρικό show.

Η Evangelia απέσπασε το χειροκρότημα με την ερμηνεία της.

Ο Kira May Cry μας ταξίδεψε με τις επιτυχίες του. Μαζί του σε μια εμφάνιση έκπληξη οι Kareem Kalokoh και Dante.

Η Vemily έδωσε τον δικό της δυναμικό μουσικό στίγμα.

Η Ανδρομάχη ξεσήκωσε με την ερμηνεία της το κοινό στην επετειακή Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025 από την Amita Motion.

Η Μαντώ έκανε μία μουσική εμφάνιση γεμάτη positive vibes.

Ο DJ Bobito έδωσε το ρυθμό με τα beats του.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2025 ΑΠΟ ΤΗΝ AMITA MOTION:

20 χρόνια ζεις το ΛΑΪΒ

Εδώ και δύο δεκαετίες, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion είναι κάτι παραπάνω από μια συναυλία, είναι ο πιο θετικός μουσικός θεσμός της χώρας. Η ΗΘΕ 2025 απέδειξε σε χιλιάδες θεατές ότι είναι η στιγμή που το follow σημαίνει συντροφιά, που το share μετατρέπεται σε χορό, που το reaction γίνεται αληθινό χαμόγελο και που το view δεν είναι στην οθόνη αλλά μπροστά στη σκηνή, λίγα μέτρα από τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Γιατί οι στιγμές που ζούμε μαζί, γεμάτες μουσική, παρέα και θετική ενέργεια, μένουν για πάντα. Και φέτος, στην επετειακή Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2025, τις ζήσαμε πιο δυνατά, πιο φωτεινά, πιο θετικά από ποτέ!

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας σέβεται διαχρονικά το περιβάλλον

Η Amita Motion συνεργάστηκε με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) που έδωσε τον παλμό της ανακύκλωσης στη φετινή διοργάνωση, αναλαμβάνοντας τη συλλογή και διαλογή όλων των υλικών συσκευασίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την παρουσία και πολύτιμη συμβολή τους στην υγειονομική κάλυψη της Ημέρας Θετικής Ενέργειας από την Amita Motion.