Η Inalan απέσπασε το βραβείο “Telecoms Rising Star” στα InfoCom Awards 2025 - Real.gr

Με ισχυρό μήνυμα τεχνολογικής συνέπειας, απόλυτης αξιοπιστίας και πραγματικών μετρήσιμων αποτελεσμάτων, η INALAN ξεχώρισε στο 27ο InfoCom World 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου στο Divani Caravel Hotel

Η φετινή συμμετοχή της εταιρείας ήταν μια δήλωση υπεροχής, βασισμένη σε ανεξάρτητους δείκτες απόδοσης, έρευνες πελατών και διακρίσεις που επιβεβαιώνουν ότι η INALAN αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές ανερχόμενες δυνάμεις στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά.

Στο κέντρο της σκηνής: Τα πραγματικά δεδομένα

Κατά την ομιλία του, ο Ιωάννης Παπαδήμος παρουσίασε μια ολοκληρωμένη ανάλυση για τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στη χώρα μας. Αναφέρθηκε σε μια αγορά όπου οι ταχύτητες συχνά πέφτουν 30 – 70% κάτω από τις διαφημιζόμενες, όπου η απόδοση υποβαθμίζεται αισθητά στις ώρες αιχμής και όπου τα «up to» πακέτα προσφέρουν ελάχιστες εγγυήσεις ποιότητας. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως τόνισε, οι συνδρομητές έχουν κουραστεί από υποσχέσεις που δεν συνοδεύονται από πραγματική απόδοση.

Η INALAN επέλεξε από την πρώτη μέρα να ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική πορεία. Αντί για ημίμετρα, επένδυσε αποκλειστικά σε 100% FTTH υποδομή, με πραγματικές συμμετρικές ταχύτητες και με απόλυτη προσήλωση στη συνέπεια και την αξιοπιστία του δικτύου της. Αυτή η στρατηγική, όπως ανέδειξε ο Ι. Παπαδήμος, δεν είναι μία τεχνολογική επιλογή αλλά ένα θεμελιώδες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

OOKLA: Η επίσημη επιβεβαίωση της υπεροχής

Ένα από τα ισχυρότερα σημεία της παρουσίασης ήταν η ανεξάρτητη επαλήθευση της απόδοσης του δικτύου της INALAN από την OOKLA. Η εταιρεία δεν αρκέστηκε σε εσωτερικές μετρήσεις αλλά έθεσε την αξιοπιστία της σε τρίτους αξιολογητές, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι οι υπηρεσίες της αποδίδουν αυτό που υπόσχονται.

Οι μετρήσεις σταθερότητας και συνέπειας ήταν εξαιρετικά υψηλές σε όλα τα επίπεδα: 95% συνέπεια στο download, 96% στο upload, 93% στη σταθερότητα latency και 94% απόδοση στις ώρες αιχμής. Αυτά τα αποτελέσματα οδήγησαν την OOKLA να αναδείξει την INALAN ως τον Νο1 πάροχο στην Ελλάδα για Gaming Experience, μια διάκριση ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η κοινότητα των gamers είναι η πιο απαιτητική όσον αφορά τη χαμηλή καθυστέρηση, τη σταθερότητα και την απουσία packet loss.

Η φωνή των πελατών: Τα αποτελέσματα που μιλάνε από μόνα τους

Η παρουσίαση συμπληρώθηκε με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας, που διεξήχθη από τη Focus Bari σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 300 συνδρομητών. Τα συμπεράσματα ήταν ιδιαίτερα ενισχυτικά της εικόνας αξιοπιστίας της εταιρείας.

Ο δείκτης NPS έφτασε το 67, με το 70% των πελατών να δηλώνουν ότι προτείνουν ενεργά την INALAN σε φίλους και γνωστούς. Η συνολική ικανοποίηση ήταν επίσης υψηλή, με 68% των χρηστών να δίνουν κορυφαίες βαθμολογίες στην εμπειρία τους. Εξαιρετικές επιδόσεις καταγράφηκαν σε τομείς όπως η ευγένεια προσωπικού, η διαφάνεια, η εγκατάσταση, η εμπειρία πωλήσεων και η σταθερότητα του δικτύου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 88% των πελατών δήλωσε ότι η διαδικτυακή του εμπειρία βελτιώθηκε μετά τη μετάβαση στην INALAN, ενώ κανένας συμμετέχων δεν ανέφερε χειρότερη εμπειρία. Παράλληλα, η ταχύτητα, το value for money και η σταθερή απόδοση αναδείχθηκαν ως οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι πελάτες συστήνουν την εταιρεία, με τη συνεπή απόδοση να αποτελεί τον ισχυρότερο οδηγό θετικών συστάσεων.

Το στρατηγικό αποτύπωμα: Η συνέπεια ως μοχλός ανάπτυξης

Στο επιχειρηματικό σκέλος της ανάλυσης, ο Ι. Παπαδήμος ανέδειξε τη σύνδεση ανάμεσα στη συνεπή απόδοση και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η υψηλή αφοσίωση των χρηστών, το εξαιρετικά χαμηλό churn risk αλλά και η έντονη προώθηση της εταιρείας από τους ίδιους τους πελάτες αποδεικνύουν ότι η ποιότητα του δικτύου αποτελεί το βασικό παράγοντα που χτίζει εμπιστοσύνη και οδηγεί σε οργανική ανάπτυξη.

Το μέλλον της Inalan: Εξέλιξη, επέκταση και καινοτομία

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης το όραμά της για τα επόμενα χρόνια, το οποίο περιλαμβάνει περαιτέρω γεωγραφική επέκταση σε νέες γειτονιές και πόλεις, την εισαγωγή ταχυτήτων που θα φτάνουν τα 10Gbps, την ενσωμάτωση συστημάτων AI για προγνωστική συντήρηση και την αναβάθμιση του mobile app ώστε να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο στους χρήστες. Η αποστολή της Inalan παραμένει σταθερή: να μετατρέψει την αξιόπιστη, σταθερή και συνεπή σύνδεση σε κανόνα και όχι σε εξαίρεση.

Η μεγάλη διάκριση: “Telecoms Rising Star 2025”

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την τιμητική διάκριση της INALAN στα Infocom Awards, όπου η εταιρεία απέσπασε το βραβείο “Telecoms Rising Star 2025”. Η αναγνώριση αυτή επισφραγίζει την εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, την τεχνολογική της υπεροχή και τη στρατηγική της προσήλωση στη διαφάνεια, στην ποιότητα και στη συνεχή επένδυση σε πραγματικές υποδομές.

Το τελικό μήνυμα της Inalan: Γιατί να δεχτεί κανείς κάτι λιγότερο;

Κλείνοντας την παρουσίασή του, ο Ι. Παπαδήμος σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν χρειάζεται καν να συζητήσουμε αν η συνέπεια στο Internet είναι σημαντική, καθώς αυτό είναι αυτονόητο. Το πραγματικό ερώτημα είναι: γιατί να δεχτεί κανείς οτιδήποτε λιγότερο;»

Με ανεξάρτητες πιστοποιήσεις, κορυφαία εμπειρία πελατών και σαφές όραμα για το μέλλον, η INALAN συνεχίζει να χαράσσει μια πορεία που επαναπροσδιορίζει τα standards της συνδεσιμότητας στην Ελλάδα.