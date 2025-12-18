Η ISOMAT δημοσιεύει την Έκθεση Βιωσιμότητας 2023-2024 - Real.gr

Η ISOMAT ανακοινώνει την έκδοση της Έκθεσης Βιωσιμότητας για τη διετία 2023-2024, της τρίτης στη σειρά διετούς έκθεσης, μετά τις εκθέσεις 2019-2020 και 2021-2022, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη μακροχρόνια δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Η Έκθεση αποτυπώνει τη συστηματική ενσωμάτωση των αρχών ESG (Environmental, Social, Governance) στη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και τις συνεχείς επενδύσεις της ISOMAT σε υπεύθυνες πρακτικές που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητά της, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο.

Στην Έκθεση Βιωσιμότητας 2023-2024 αποτυπώνεται η ολιστική προσέγγιση της ISOMAT στη βιώσιμη ανάπτυξη, με δράσεις και αποτελέσματα που καλύπτουν το σύνολο των πυλώνων ESG για τη μητρική εταιρεία. Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, το 2024, το 64% της συνολικής ενέργειας που καταναλώθηκε προήλθε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενισχύοντας τη μετάβαση σε ένα πιο υπεύθυνο ενεργειακό μοντέλο, ενώ καταγράφηκε μείωση κατά 33% των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 το 2024 σε σχέση με το 2023. Παράλληλα, η έμφαση στην ορθολογική διαχείριση πόρων αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ανακύκλωσης κατά 51% των ποσοτήτων χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών και κατά 43% των ποσοτήτων πλαστικών συσκευασιών, σε σχέση με το 2023.

Την ίδια στιγμή, η ISOMAT επενδύει σταθερά στον κοινωνικό της αντίκτυπο και στους ανθρώπους της. Το ανθρώπινο δυναμικό της μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 11,4% το 2024, ενώ οι ώρες εκπαίδευσης των εργαζομένων ενισχύθηκαν κατά 21,4%, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για συνεχή επένδυση στην εξέλιξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στο πλαίσιο του προγράμματος «Χρώμα στα Σχολεία», η ISOMAT προσέφερε πάνω από 7.500 λίτρα χρώματος σε περισσότερα από 55 σχολεία σε όλη την Ελλάδα τη διετία 2023-2024, ενώ συμμετείχε παράλληλα σε πλήθος δράσεων κοινωνικής προσφοράς, στηρίζοντας θεσμούς και συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Όλες οι παραπάνω πρωτοβουλίες υποστηρίζονται από ένα σταθερό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την επιχειρηματική δεοντολογία και την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η ISOMAT έχει συγκροτήσει ομάδα ESG με εκπροσώπους από όλα τα τμήματα της εταιρείας, ενώ παράλληλα έχει ενισχύσει τη σχετική της δομή με εξειδικευμένο επαγγελματία στον τομέα του ESG, διασφαλίζοντας τη συστηματική παρακολούθηση και τον συντονισμό των θεμάτων βιωσιμότητας.

Παράλληλα, έχει δρομολογήσει την προετοιμασία για τις απαιτήσεις αναφοράς βιωσιμότητας στο πλαίσιο της Οδηγίας CSRD, υλοποιώντας την άσκηση διπλής ουσιαστικότητας, η οποία θα ενσωματωθεί στην Έκθεση Βιωσιμότητας του 2025, ενισχύοντας την ετοιμότητα της εταιρείας και την ακόμα πιο δομημένη προσέγγισή της στα θέματα ESG.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα, η ISOMAT παραμένει προσηλωμένη σε όλες τις πτυχές βιωσιμότητας, αφήνοντας το θετικό της αποτύπωμα στο περιβάλλον, την κοινωνία και την υγιή επιχειρηματική ανάπτυξη.