Η ιστορία και το δράμα του «Leonidas» - Real.gr

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο οδηγός που σκότωσε τον 24χρονο δισέγγονο του ιδρυτή της διεθνούς σοκολατοποιίας. Η πορεία από την Καππαδοκία μέχρι το Βέλγιο και οι ισχυροί δεσμοί της οικογένειας με την Ελλάδα.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που οικοδομήθηκε πριν από 125 χρόνια, ένα «σήμα κατατεθέν» που έγινε συνώνυμο των υψηλής ποιότητας γλυκισμάτων και μια οικογένεια που παραμένει 100% ελληνική, παρά την παγκόσμια φήμη της και τα αμέτρητα καταστήματα σε όλη την υφήλιο. Αυτή η μοναδική ιστορία της οικογένειας του Λεωνίδα Κεστεκίδη σημαδεύτηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ξαφνικό χαμό του γόνου της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, δισέγγονου του ιδρυτή του περίφημου βελγικού οίκου σοκολάτας «Leonidas».

Ο 24χρονος Σωτήρης-Ιωάννης Μπαλτάς έκανε το μεταπτυχιακό του στα οικονομικά και έμενε στο Βέλγιο, όπου εργαζόταν στην οικογενειακή επιχείρηση και συγκεκριμένα στο κατάστημα των Βρυξελλών. Με κάθε ευκαιρία, ωστόσο, επέστρεφε στην Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του. Το περασμένο Σάββατο 29 Νοεμβρίου, η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι, καθώς έχασε τη ζωή του με τον πλέον τραγικό και άδικο τρόπο.

Είχε μόλις φτάσει στην Αθήνα και είχε μεταβεί στην Αρτέμιδα, όπου θα διέμενε για λίγες ημέρες προκειμένου να παραστεί στην τελετή αποφοίτησης της συντρόφου του. Την ώρα που έβγαζε τις βαλίτσες του από το σταθμευμένο όχημά του, ένα άλλο όχημα, που οδηγούσε ένας 29χρονος υπό την επήρεια ουσιών και αλκοόλ όπως αποδείχθηκε, έπεσε πάνω τους, με αποτέλεσμα ο ίδιος να τραυματιστεί θανάσιμα και η σύντροφός του να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σε κλίμα οδύνης, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο «αντίο» στον 24χρονο την Παρασκευή, στο Νέο Ψυχικό, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει στεφάνι. Ο άτυχος Σωτήρης αναπαύτηκε στο νεκροταφείο του χωριού του πατέρα του, στις Παπαδάτες Μακρυνείας της Αιτωλοακαρνανίας, εκεί όπου συνήθιζε να περνά πολλά καλοκαίρια ως παιδί. Στο κοιμητήριο του χωριού είναι θαμμένοι ο παππούς και η γιαγιά από την πλευρά του πατέρα του, Γιώργου Μπαλτά, ιδιαίτερα αγαπητού στην περιοχή. Ο τραγικός πατέρας, μάλιστα, έμαθε για τον χαμό του γιου του στο χωριό, καθώς μάζευε ελιές στο κτήμα της οικογένειας.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Σπύρος Γιαννόπουλος, φανερά συγκλονισμένος, κάνει λόγο για μια εξαιρετική οικογένεια. «Καλά παιδιά, καλή οικογένεια, βοηθούσαν και βοηθούν το χωριό όσο μπορούν. Το παιδί ήταν στο Βέλγιο. Είχε καιρό να έρθει στο χωριό λόγω υποχρεώσεων, αλλά με τον πατέρα, τον Γιώργο, έχουμε πολύ καλή σχέση. Μία ημέρα πριν χαθεί το παιδί, ο Γιώργος ήταν στο χωριό για τις ελιές. Μιλήσαμε… Μετά τα τραγικά νέα, ήρθε ο αδερφός του από την Αθήνα και τον πήρε. Τα παράτησαν όλα και έφυγαν. Τέτοιες στιγμές τα ξεχνάς όλα», λέει στη Realnews o Σπ. Γιαννόπουλος.

Πέρα από τη βαθιά θλίψη που σκόρπισε ο πρόωρος θάνατος του 24χρονου, η επιχειρηματική οικογένεια έχασε ένα από τα νέα μέλη της που αναμενόταν να συνεχίσει την ιστορία του πολυεθνικού brand με την ελληνο-βελγική «ταυτότητα». Αλλωστε, πίσω από τα σοκολατάκια «Leonidas», που εξελίχθηκαν από ένα βελγικό ζαχαροπλαστείο στις αρχές του 20ού αιώνα σε εμπορικό σήμα με εκατοντάδες καταστήματα παγκοσμίως, «κρύβονται» το ταλέντο του ελληνικής καταγωγής ιδρυτή τους και οι άξιοι συνεχιστές του έργου του.

Η δημιουργία

Ο Λεωνίδας Κεστεκίδης γεννήθηκε στην Καππαδοκία το 1876 και έζησε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη. Μικρό παιδί ακόμα, άρχισε να πουλά γρανίτα που έφτιαχνε ο ίδιος με φρέσκα φρούτα στους δρόμους της Πόλης. Στη συνέχεια μετέβη στην Ιταλία, όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο κρασιού. Αυτή η δραστηριότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά βραχύβια, καθώς το φορτηγό με το οποίο μετέφερε τα βαρέλια με το κρασί ανατράπηκε, με αποτέλεσμα ο νεαρός Λεωνίδας να καταστραφεί οικονομικά και να αναγκαστεί να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ. Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έμαθε την τέχνη της σοκολάτας και το 1910, ως μέλος ελληνο-αμερικανικής αποστολής, συμμετείχε στη Διεθνή Εκθεση των Βρυξελλών, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο. Τρία χρόνια μετά, στη Διεθνή Εκθεση της Γάνδης κατέκτησε το χρυσό.

Η γνωριμία με μια Βελγίδα υπήρξε καθοριστική. Ο Λεωνίδας Κεστεκίδης έμεινε στη χώρα και άνοιξε τεϊοποτεία στις Bρυξέλλες, στη Γάνδη και στο Mπλάκενμπεργκ, όπου εκτός από τσάι σέρβιρε και τα διάσημα σοκολατάκια του. Σύντομα, τα γλυκίσματά του άρχισαν να γίνονται ευρέως γνωστά, με τον ίδιο να λέει λίγα χρόνια μετά: «Δεν το έκανα για τα χρήματα. Δεν το έκανα για φήμη. Το έκανα γιατί ήθελα να σκορπίσω λίγη ευτυχία».

Η είσοδος του ανιψιού του, Βασίλη Κεστεκίδη, από τα μέσα της δεκαετίας του ’30, στη διοίκηση της εταιρείας υπήρξε κομβική. Θείος και ανιψιός, σε αγαστή συνεργασία, δημιούργησαν νέα γλυκίσματα, νόστιμες πραλίνες, σε μια συνεχώς αυξανόμενη αγορά. Σήμα κατατεθέν της εταιρείας, από το 1937, καθιερώθηκε η εικόνα του βασιλιά της Σπάρτης, Λεωνίδα, προς τιμήν του ιδρυτή της εταιρείας.

Η ανάπτυξη

Σύντομα, οι δυο τους άνοιξαν το πρώτο κατάστημα, τη γνωστή «Pâtisserie Centrale Leonidas», στις Βρυξέλλες, όπου πωλούσαν πολλά διαφορετικά είδη πραλίνας. Στην πορεία, η «Leonidas» αναπτύχθηκε με γοργούς ρυθμούς, κατακτώντας διαρκώς νέες αγορές και αποκομίζοντας κέρδη εκατομμυρίων ευρώ. Η προσωπική αποστολή του Βασίλη Κεστεκίδη να επεκτείνει περαιτέρω την επιχείρηση του θείου του είχε επιτευχθεί.

Ακόμη και την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η εταιρεία «Leonidas Pralines» κατάφερε να επιβιώσει, με τον Βασίλη Κεστεκίδη να βρίσκει τρόπους και πηγές για να αγοράσει κακάο και να φτιάχνει μόνος του τις σοκολάτες. Μάλιστα, λέγεται ότι είχε προμηθευτεί τόσο μεγάλο απόθεμα ζάχαρης και κακάο πριν από τον πόλεμο, που έφτανε για να συνεχίσει την παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Ο Λεωνίδας Κεστεκίδης έφυγε από τη ζωή το 1948, σε ηλικία 72 ετών, ενώ ο Βασίλης Κεστεκίδης ηγήθηκε της εταιρείας μέχρι τον θάνατό του το 1970, χρονιά κατά την οποία η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο, Εναν χρόνο πριν, το 1969, άνοιξε και το πρώτο κατάστημα εκτός Βελγίου, στην πόλη Λιλ της Γαλλίας. Στη συνέχεια η εταιρεία επεκτάθηκε στο Λουξεμβούργο, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αγγλία, αργότερα στην Ελλάδα και αμέσως μετά στις ΗΠΑ και στην Αφρική.

Επέκταση

Η παραγωγή συνέχισε να επεκτείνεται. Η εταιρεία αγόρασε το παλιό εργοστάσιο Crown-Baele στο Αντερλεχτ του Βελγίου, όπου έχει την έδρα της. Το «τιμόνι» της εταιρείας ανέλαβε στη συνέχεια ο Γιάννης Kεστέκογλου-Kεστεκίδης και το 1985 το παρέδωσε στα παιδιά του, Mαρία και Δημήτρη Kεστέκογλου, καθώς και στην εξαδέλφη τους, Bασιλική Kεστεκίδου.

Κρατώντας τις αυθεντικές συνταγές, οι διάδοχοι προσέθεσαν νέα υλικά και προϊόντα μέσα στις δεκαετίες, με αποτέλεσμα σήμερα τα καταστήματα να προσφέρουν εκατό διαφορετικούς τύπους σοκολατένιων γλυκισμάτων, τα οποία, όμως, διατηρούν τη μοναδική γεύση της πραλίνας «Leonidas», με βασικό συστατικό το εξαιρετικής ποιότητας κακάο. Σε ένα από αυτά τα καταστήματα, στο κέντρο των Βρυξελλών, εργαζόταν και ο Σωτήρης-Ιωάννης Μπαλτάς. Παράλληλα με τις σπουδές του μάθαινε από κοντά τη δουλειά, συνεχίζοντας την παράδοση του προπάππου του.

Στην Ελλάδα, η «Leonidas» έκανε το ντεμπούτο της το 1986. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε στη Μιχαλακοπούλου, πριν μεταφερθεί αργότερα στο Κολωνάκι. Η ανάπτυξη συνεχίστηκε με καταστήματα στο Golden Hall, στο Νέο Ψυχικό και αλλού, καθιστώντας τις πραλίνες «Leonidas» δημοφιλή επιλογή.

Μέχρι το 2000 η εταιρεία είχε αρχίσει να παράγει σοκολάτα μαζικά, με πωλήσεις που εκτείνονταν σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία. Το 2005 έγινε ανανέωση του design των καταστημάτων παγκοσμίως, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά, συρόμενα «παράθυρα» εξυπηρέτησης των πελατών με πιο σύγχρονο στιλ, χωρίς να χαθεί η ταυτότητα της επιχείρησης.

Πλέον, η επιχείρηση έχει έσοδα που αγγίζουν τα 110 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και περίπου 1.030 καταστήματα σε όλον τον κόσμο. Παράλληλα, στην «πατρίδα» της επιχείρησης, στο Βέλγιο, ο «Leonidas» χαίρει τόσο μεγάλης εκτίμησης ώστε από το 2013 αποτελεί τον επίσημο και διαπιστευμένο προμηθευτή γλυκισμάτων της βελγικής βασιλικής οικογένειας!

Σεσημασμένος

Το νήμα της ζωής του Σωτήρη-Ιωάννη Μπαλτά κόπηκε βίαια με υπαίτιο έναν σεσημασμένο 29χρονο, που πλέον διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο, όπως προκύπτει από όλα τα στοιχεία, είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προς τα δεξιά.

Προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια σε ένα δεύτερο, περιμετρικά του οποίου στέκονταν δύο άτομα, ο 24χρονος και η σύντροφός του, ενώ μέσα στο σταθμευμένο όχημα βρίσκονταν η αδελφή και η μητέρα του άτυχου νέου. Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε μαζί με το θύμα στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Οπως προέκυψε από τις τοξικολογικές και αιματολογικές εξετάσεις, ο 29χρονος είχε κάνει χρήση κοκαΐνης και είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω του επιτρεπόμενου ορίου. Στο παρελθόν μάλιστα είχε συλληφθεί άλλες έξι φορές.

Πριν από πέντε χρόνια το όχημα που οδηγούσε είχε ανατραπεί χωρίς να υπάρχει εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Σε εκείνο το περιστατικό είχε τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός. Οι τοξικολογικές εξετάσεις είχαν δείξει ότι ο 29χρονος είχε κάνει χρήση κάνναβης. Το 2015, είχε επίσης συλληφθεί δύο φορές στην Αγία Παρασκευή για διακεκριμένες κλοπές και στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ποσότητας κάνναβης. Το 2017, είχε συλληφθεί στη Λούτσα για διακίνηση ναρκωτικών μαζί με τη σύντροφό του, καθώς στην κατοχή του είχαν εντοπιστεί 57 γραμμάρια κάνναβης. Στην ίδια περιοχή είχε συλληφθεί και το 2022 για κατοχή ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης. Τη χρονιά εκείνη είχε εμπλακεί σε υπόθεση κυκλώματος εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια. Βγήκε μπροστά μου ένα αυτοκίνητο από το στενό και έκανα ελιγμό για να το αποφύγω», ήταν τα λόγια που είπε στον ανακριτή ο 29χρονος, προτού οδηγηθεί στις φυλακές…