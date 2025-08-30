Η κακοκαιρία χτύπησε την Κέρκυρα: Πλημμύρισαν δρόμοι, προβλήματα σε πτήσεις και ηλεκτροδότηση - Real.gr

Έντονη κακοκαιρία πλήττει τις τελευταίες ώρες την Κέρκυρα, δημιουργώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού.

Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Οπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, λόγω των ανέμων σημειώθηκε πτώση δέντρου στην περιοχή του Μον Ρεπό, ενώ καταγράφηκε κατολίσθηση βράχου στα Καρουμπάτικα.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.