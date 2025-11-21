Η κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Εικόνες καταστροφής σε Κέρκυρα και Θεσπρωτία - Αποκλεισμένα χωριά στα Μετέωρα - Real.gr

Πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από τις κατολισθήσεις, εγκλωβισμένοι οδηγοί σε δρόμους ποτάμια, σπίτια και μαγαζιά κάτω από λασπόνερα είναι η εικόνα που επικρατεί στη δυτική Ελλάδα κατά την επέλαση της κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη βόρεια Κέρκυρα και την Θεσπρωτία, μετά τη θεομηνία που πλήττει την περιοχή σχεδόν ασταμάτητα, από χθες έως σήμερα. Συνεργεία των περιφερειών και των δήμων προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα στις υποδομές.

Το «112» ήχησε στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.

Οι εικόνες που καταγράφονται στη Θεσπρωτία, είναι αποκαλυπτικές. Οι κάμποι του Δήμου Φιλιατών έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες. Για βιβλική καταστροφή κάνουν λόγο οι κάτοικοι.

Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο στα Τζουμέρκα

Δυσμενείς καιρικές συνθήκες στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, σε όλα τα χωριά και το επαρχιακό δίκτυο της περιοχής, τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία είναι τεράστια. Καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών, κομμένοι δρόμοι έχουν μετατρέψει την περιοχή σε βομβαρδισμένο τοπίο.

Πολλά είναι τα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Σε ανακοίνωση του ο Δήμος, ενημέρωσε τους κατοίκους, πως λόγω των εκτεταμένων καταστροφών δεν είναι εφικτή η ηλεκτροδότηση άμεσα σε όλα τα χωριά.

«Λόγω των εκτεταμένων καταστροφών που έχουν προκληθεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σας ενημερώνουμε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης δεν είναι εφικτή για σήμερα. Όσα χωριά εξυπηρετούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ ‘Αρτας, θα παραμείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση για το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα επιχειρήσουν τα αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση των βλαβών». Παράλληλα απευθύνει έκκληση στους δημότες να μην μετακινούνται: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη… Δεν χρειάζονται άσκοπες μετακινήσεις. Ο,τι χρειάζονται οι ευπαθείς ομάδες ή τα άτομα τρίτης ηλικίας θα τα πηγαίνουμε σπίτι… Να επικοινωνήσετε με τους υπαλλήλους στο Βοήθεια στο Σπίτι, τους προέδρους των Δ.Κ και τους αντιδημάρχους… για να διευκολύνουν το έργο των συνεργείων».

Από στην Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου απαγορεύτηκε η κυκλοφορία όλων των τύπων οχημάτων σε χωριά που βρίσκονται κοντά στο ‘Αραχθο ποταμό.

Χωρίς ηλεκτρικό και νερό παραμένουν εγκλωβισμένοι σε ξενοδοχείο στους Μελισσουργούς ‘Αρτας, οι ιδιοκτήτες, το προσωπικό και 2 επισκέπτες. Ο δρόμος προς την κοινότητα, έχει υποστεί σε πολλά σημεία κατολισθήσεις και μέχρι στιγμής δεν έχει προσεγγίσει κάποιο μηχάνημα. Ο ιδιοκτήτης επικοινώνησε με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Όπως λέει πρόσβαση προς το κατάλυμα δεν υπάρχει από το πρωί, καθώς κατέρρευσε ο δρόμος που το συνδέει με τον επαρχιακό, ο οποίος επίσης έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από καθιζήσεις, φερτά υλικά καταπτώσεις βράχων και δένδρων. Κατολισθήσεις σε κεντρικό οδικό άξονα στην Κέρκυρα Στην Κέρκυρα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, προσπαθούν να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης γύρω από τους Καρουσάδες.

Καταρρεύσεις κτηρίων, αποκλεισμένοι οικισμοί, καταστροφές σε περιουσίες, κατεστραμμένο κεντρικό οδικό δίκτυο, διακοπή ηλεκτρισμού είναι το σκηνικό που επικρατεί κυρίως στο Βόρειο τμήμα της Κέρκυρας.

Το Σάββατο το πρωί θα βρίσκεται στην περιοχή κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας, προκειμένου να κάνουν περιοδεία στις πληγείσες περιοχές και να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να συντονιστούν καλύτερα με τους τοπικούς φορείς.

Παράλληλα, υπάρχουν περιοχές σε αρκετές κοινότητες, κυρίως εσωτερικοί δρόμοι χωριών που είναι αποκλεισμένοι, ενώ τα συνεργεία τόσο της πυροσβεστικής όσο και της Πολιτικής Προστασίας δίνουν μάχη με το χρόνο προκειμένου να αποκαταστήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Να κηρυχθεί η βόρεια Κέρκυρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά Δήμος και Περιφέρεια.

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης είχε συγκαλέσει σύσκεψη στο Δημαρχείο με τον Περιφερειάρχη, Γιάννη Τρεπεκλή, όπου ουσιαστικά ζήτησε να κηρυχθεί σχεδόν όλος ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επουλώσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε η βιβλική καταστροφή. Ο κατακλυσμός του Νώε μέσα σε 35 λεπτά, Πάνω από 220 χιλιοστά, όγκοι μεγάλοι νερού. Σχεδόν τα μισά χωριά του δήμου βόρειας Κέρκυρας έχουμε μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Σήμερα κλείσαμε τα σχολεία».

Αποκλεισμένα χωριά στα Μετέωρα

Η κακοκαιρία κινήθηκε ανατολικότερα, πέρασε από την άλλη μεριά της Πίνδου και έπληξε τα ορεινά της Καλαμπάκας.

Αποκλεισμένα χωριά είναι τα χωριά του Δήμου Μετεώρων. Τα ορμητικά νερά των ποταμών της περιοχής του Ασπροποτάμου αλλά και τα ρέματα της περιοχής έχουν υπερχειλίσει και έχουν περάσει πάνω από τις γέφυρες, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία κατά διαστήματα.

Την ίδια ώρα, παρατηρούνται υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ γίνονται προσπάθειες από μηχανήματα της Περιφέρειας αλλά και του δήμου που βρίσκονται στο σημείο για να αποκαταστήσουν κάποιες ζημιές που έχουν γίνει.