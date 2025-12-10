Η Κατερίνα Λιόλιου σε αγροτικό μπλόκο – Το τραγούδι που τους αφιέρωσε - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τη στήριξή της στους αγρότες έδειξε η Κατερίνα Λιόλιου. Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε στα μπλόκα με τη στιγμή να καταγράφεται και βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μέσω των social media.

Σε κλιπ που δημοσιεύτηκαν στα social media, η Κατερίνα Λιόλιου φαίνεται να τραγουδά το κομμάτι της «Νοικιάστηκε» περιτριγυρισμένη από αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μόλις μάλιστα ερμήνευσε μερικούς στίχους από το συγκεκριμένο τραγούδι οι παρευρισκόμενοι αγρότες έσπευσαν να τη χειροκροτήσουν.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε χθες στη Λαμία για τη φωταγώγηση του δέντρου της πόλης.