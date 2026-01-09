Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις - Real.gr

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη σε ηλικία 83 ετών και η Κάτια Δανδουλάκη τον αποχαιρέτησε με μια ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Οι δυο τους είχαν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και αργότερα στη «Λάμψη» που άφησε εποχή μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Η Κάτια Δανδουλάκη δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού Ρομάντσο το 1972, όταν εκείνη και ο Χρήστος Πολίτης συμμετείχαν στην ταινία «Οι Σουλιώτες». Το 1991, οι δυο τους συνεργάστηκαν στην τηλεόραση με την καθημερινή σειρά του Νίκου Φώσκολου «Η Λάμψη», που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ως “Γιάγκο Δράκο”, ρόλο που ερμήνευσε για 14 χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005.

Η ηθοποιός αποχαιρέτησε τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις: «Αντίο… «Γιάγκος Δράκος».