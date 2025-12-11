«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα - Real.gr

Δεν έχουν τέλος τα τεχνάσματα που σκαρφίζονται επιτήδειοι με σκοπό να εξαπατήσουν ηλικιωμένους και να τους αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται η δράση σπείρας που εξαπάτησε μια 83χρονη στη Βούλα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούν τις κινήσεις της μέσα από το ασημί Ι.Χ. Η μαυροφορεμένη γυναίκα, βγαίνει από την πόρτα του συνοδηγού, προσεγγίζει την ηλικιωμένη και την φωνάζει με το όνομα της, σαν να την γνωρίζει. Προσποιείται πως μιλάει στο τηλέφωνο με την κόρη της, η οποία όπως λέει βρίσκεται σε ανάγκη και χρειάζεται άμεσα χρήματα.

Η δράστης συνοδεύει την 83χρονη μέχρι την πόρτα του σπιτιού της και της ζητάει επίμονα αντικείμενα αξίας και μετρητά.

Ο συνεργός της, όπως φαίνεται και το βίντεο, φορώντας καπέλο και χειρουργική μάσκα, για να κρύψει τα στοιχεία του προσώπου του, περιμένει υπομονετικά τη λεία, έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης.

Η συμμορία έκλεψε από την 83χρονη, 800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα τεράστιας αξίας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν καρέ – καρέ το βιντεοληπτικό υλικό που περισυνέλλεξαν από το σημείο, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν άμεσα τους απατεώνες.

Δείτε βίντεο από την εξαπάτηση της ηλικιωμένης: