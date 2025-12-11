Quantcast
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα - Real.gr
real player

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39, 11/12/2025
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

Δεν έχουν τέλος τα τεχνάσματα που σκαρφίζονται επιτήδειοι με σκοπό να εξαπατήσουν ηλικιωμένους και να τους αποσπάσουν χρήματα, κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται η δράση σπείρας που εξαπάτησε μια 83χρονη στη Βούλα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράστες φαίνεται να παρακολουθούν τις κινήσεις της μέσα από το ασημί Ι.Χ. Η μαυροφορεμένη γυναίκα, βγαίνει από την πόρτα του συνοδηγού, προσεγγίζει την ηλικιωμένη και την φωνάζει με το όνομα της, σαν να την γνωρίζει. Προσποιείται πως μιλάει στο τηλέφωνο με την κόρη της, η οποία όπως λέει βρίσκεται σε ανάγκη και χρειάζεται άμεσα χρήματα.

Η δράστης συνοδεύει την 83χρονη μέχρι την πόρτα του σπιτιού της και της ζητάει επίμονα αντικείμενα αξίας και μετρητά.

Ο συνεργός της, όπως φαίνεται και το βίντεο, φορώντας καπέλο και χειρουργική μάσκα, για να κρύψει τα στοιχεία του προσώπου του, περιμένει υπομονετικά τη λεία, έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης.

Η συμμορία έκλεψε από την 83χρονη, 800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα τεράστιας αξίας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν καρέ – καρέ το βιντεοληπτικό υλικό που περισυνέλλεξαν από το σημείο, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν άμεσα τους απατεώνες.

Δείτε βίντεο από την εξαπάτηση της ηλικιωμένης:

 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πιερρακάκης: Στόχος μου να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού

Πιερρακάκης: Στόχος μου να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού

20:41 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

20:36 11/12
Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

18:50 11/12
Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

14:15 11/12
Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

10:56 11/12

Ροή Ειδήσεων

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

23:00 11/12
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:47 11/12
Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU

Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU

22:45 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Conference League: Έπιασαν... κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και οι Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο

Conference League: Έπιασαν... κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και οι Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο

22:30 11/12
Τζένη Καζάκου: «Μέσα από τον πατέρα μου γνώρισα την γιαγιά μου σαν Τζένη»

Τζένη Καζάκου: «Μέσα από τον πατέρα μου γνώρισα την γιαγιά μου σαν Τζένη»

22:30 11/12
Christmas mode με Λένα Ζευγαρά στον Πειραιά – Εκρηκτική συναυλία, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και 120.000 λαμπιόνια στην εορταστική φιέστα του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Christmas mode με Λένα Ζευγαρά στον Πειραιά – Εκρηκτική συναυλία, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και 120.000 λαμπιόνια στην εορταστική φιέστα του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

22:15 11/12
Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας και Αν. Αττικής: «Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη – Ζητάμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα»

Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας και Αν. Αττικής: «Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη – Ζητάμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα»

22:10 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved