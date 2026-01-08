Η L’Oréal ενισχύει την ηγετική της θέση στην beauty tech - Real.gr

Οι τεχνολογίες Light Straight + Multi-styler και LED Face Mask, αμφότερες διακεκριμένες με CES® 2026 Innovation Award, αξιοποιούν προηγμένες εφαρμογές τεχνολογίας φωτός, επαναπροσδιορίζοντας τα αποτελέσματα στη φροντίδα μαλλιών και επιδερμίδας.

Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης CES® 2026, ο Όμιλος L’Oréal, παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο της ομορφιάς, παρουσίασε δύο τεχνολογικές καινοτομίες αιχμής που αξιοποιούν τη δύναμη του φωτός στην περιποίηση μαλλιών και επιδερμίδας: το Light Straight + Multi-styler και τη LED Face Mask, οι οποίες διακρίθηκαν με το CES® 2026 Innovation Award.

«Για περισσότερα από 115 χρόνια στη L’Oréal, η επιστημονική ανακάλυψη αποτελεί διαχρονικό πυλώνα της προσέγγισής μας στην ομορφιά. Στη σημερινή εποχή συνδυάζουμε συστηματικά την επιστημονική αριστεία με την τεχνολογική καινοτομία και τη δημιουργικότητα, με στόχο την ανάπτυξη εμπειριών ομορφιάς υψηλής αποτελεσματικότητας και εξατομίκευσης. Οι φετινές μας καινοτομίες στο CES 2026 στην τεχνολογία φωτός επιβεβαιώνουν τη σταθερή μας δέσμευση στη διεύρυνση των ορίων σε νέες προτάσεις ομορφιάς», δήλωσε η Barbara Lavernos, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, αρμόδια για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία του Ομίλου L’Oréal.

Η L’Oréal παρουσιάζει το Light Straight + Multi-styler

Οι συσκευές ισιώματος αποτελούν βασικό εργαλείο styling εδώ και έναν αιώνα. Ωστόσο, οι συμβατικές θερμαινόμενες πλάκες μπορούν να φτάσουν θερμοκρασίες άνω των 200°C, υπερβαίνοντας το όριο θερμικής αντοχής της κερατίνης, γεγονός που οδηγεί σε εξασθένιση της τρίχας, φθορά της επιδερμίδας της τρίχας και απώλεια λάμψης. Σύμφωνα με καταναλωτική έρευνα της L’Oréal στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2024, το 58% των γυναικών δήλωσε ότι η φθορά των μαλλιών τους οφείλεται στην έκθεση θερμότητας.

Το Light Straight + Multi-styler, το οποίο αναπτύχθηκε από το τμήμα L’Oréal Research & Innovation, αξιοποιεί πατενταρισμένη τεχνολογία υπέρυθρου φωτός, επιτυγχάνοντας υψηλής ακρίβειας αποτελέσματα styling σε σημαντικά χαμηλότερες θερμοκρασίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της υγείας της τρίχας. Οι ειδικά σχεδιασμένες γυάλινες πλάκες της συσκευής δεν υπερβαίνουν τους 160°C, προσφέροντας σαφές πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών συσκευών styling. Σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές της L’Oréal, η συσκευή λειτουργεί έως και τρεις φορές ταχύτερα και αφήνει τα μαλλιά διπλάσια λεία, σε σύγκριση με κορυφαία premium εργαλεία hair styling.

Η εμπειρία χρήσης βασίζεται σε σύνθετες εφαρμογές επιστήμης και μηχανολογίας. Η συσκευή αξιοποιεί εγγύ υπέρυθρο φως, το οποίο διεισδύει σε βάθος στις ίνες της τρίχας και επαναπροσδιορίζει τους εσωτερικούς δεσμούς υδρογόνου — τους μοριακούς μηχανισμούς που καθορίζουν το σχήμα και την υφή της — συμβάλλοντας στη διατήρηση της τρίχας, κρατώντας την επιδερμίδα της πιο λεία, λαμπερή και δυνατή ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται το επιθυμητό styling.

«Το Light Straight + Multi-styler σηματοδοτεί τη μετάβαση του hairstyling από τη διόρθωση στην πρόληψη. Περιορίζοντας τη σωρευτική θερμική καταπόνηση, ενισχύουμε τη δομική ακεραιότητα της τρίχας από την αρχή, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη υγεία των μαλλιών. Θεωρούμε ότι με αυτή την καινοτόμο μέθοδο θέτουμε νέες βάσεις, επαναπροσδιορίζοντας τις υπάρχουσες μεθόδους styling», δήλωσε ο Guive Balooch, Global Vice President Augmented Beauty & Open Innovation του Ομίλου L’Oréal.

Κύρια πλεονεκτήματα του Light Straight + Multi-styler:

• Πατενταρισμένη τεχνολογία υπέρυθρης ακτινοβολίας και μονάδας εκπομπής φωτός: Ο σχεδιασμός της συσκευής εξασφαλίζει εξαιρετικά λεία αποτελέσματα και αυξημένη ανθεκτικότητα για σταθερή απόδοση.

• Multi- styling πολυλειτουργικότητα: Εκτός από ίσιωμα και λείανση, το Light Straight + Multi-styler μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μπούκλας με άψογη αποτελεσματικότητα.

• Εξατομικευμένη εμπειρία: μέσω έξυπνων αισθητήρων, βασισμένων σε ειδικό αλγοριθμικό σύστημα εκμάθησης, η συσκευή προσαρμόζεται στις κινήσεις του χρήστη, μεγιστοποιώντας την εξατομικευμένη εμπειρία.

Με την προσθήκη του Light Straight + Multi-styler, η L’Oréal προσφέρει πλέον – μαζί με το Airlight Pro, που παρουσιάστηκε στο CES 2024 – μια ολοκληρωμένη μέθοδο περιποίησης μαλλιών μέσω υπέρυθρης τεχνολογίας.

Η ολοκλήρωση της έρευνας και ανάπτυξης της συσκευής αναμένεται έως το τέλος του 2027. Η έναρξη της εμπορικής διάθεσης παγκοσμίως θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο μέσω του loreal.com.

Η L’Oréal παρουσιάζει το LED Face Mask για στοχευμένη περιποίηση επιδερμίδας

Ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική της στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας και της επιστήμης της μακροζωίας στην ομορφιά, ο Όμιλος L’Oréal παρουσίασε και τη LED Face Mask, η οποία διακρίθηκε με CES® 2026 Innovation Award.

Η εξαιρετικά λεπτή και εύκαμπτη μάσκα σιλικόνης —η οποία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης— διοχετεύει ελεγχόμενα φως απευθείας στην επιδερμίδα του προσώπου. Η LED Face Mask αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την I-Smart Developments, παγκόσμιο ηγέτη στις τεχνολογίες LED και σύμφωνα με δοκιμές, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη μείωση ορατών σημαδιών γήρανσης, όπως λεπτές γραμμές, χαλάρωση και ανομοιομορφία τόνου, μέσω στοχευμένης εκπομπής κόκκινου και εγγύς υπέρυθρου φωτός.Ο ελαφρύς, εύκαμπτος και μη επεμβατικός σχεδιασμός της ενσωματώνεται ομαλά στην καθημερινή περιποίηση δέρματος, με κάθε συνεδρία διάρκειας 10 λεπτών να είναι αυτόματα χρονικά ρυθμισμένη.

Η αποτελεσματικότητα της συσκευής βασίζεται σε προηγμένη, διαφανή υποδομή που ενσωματώνει μικροκύκλωμα ασφαλές για το δέρμα, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο δύο επιλεγμένων μηκών κύματος (ερυθρό – 630 nm και εγγύς υπέρυθρο φως – 830 nm), τα οποία συμβάλλουν στη σύσφιξη, λείανση και ομοιομορφία της επιδερμίδας.

Η κυκλοφορία της LED Face Mask αναμένεται το 2027, με την επιφύλαξη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.