Η L’Oréal θέτει την ομορφιά στο επίκεντρο της Μακροζωίας - Real.gr

Στην πρώτη της εκδήλωση με θέμα τη Μακροζωία, που πραγματοποιήθηκε στον χώρο Le Visionnaire στο Παρίσι, ο Όμιλος L’Oréal καθιέρωσε την ομορφιά ως έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της μακροζωίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της υγείας της επιδερμίδας, ως βασικού παράγοντα για μια μακρόχρονη και πιο υγιή ζωή.

Υποστηριζόμενη από νέες, πρωτοποριακές επιστημονικές εξελίξεις που μετατοπίζουν την εστίαση από τη διόρθωση των συμπτωμάτων, στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών, η L’Oréal παρουσίασε την L’Oréal Longevity Integrative Science™, με στόχο να ενθαρρύνει τους καταναλωτές ώστε να περάσουν από τη διορθωτική στην προληπτική φροντίδα.

«Η μακροζωία αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική αλλαγή παραδείγματος. Στη L’Oréal, οραματιζόμαστε ένα μέλλον όπου η ομορφιά και η μακροζωία συνυπάρχουν αρμονικά, καθώς η υγεία του δέρματος είναι θεμελιώδης για να προσθέτουμε ζωή στα χρόνια, προάγοντας μια ζωντανή και υγιή γήρανση.», δήλωσε Barbara Lavernos, Deputy Chief Executive Officer in Charge of Research, Innovation and Technology, του Ομίλου L’Oréal. «Καθώς η βιομηχανία της ομορφιάς έχει μια μοναδική ευκαιρία να συμβάλει στη υγιή γήρανση, δεσμευόμαστε να ηγηθούμε αυτής της προσπάθειας, αξιοποιώντας την επιστημονική μας προσέγγιση L’Oréal Longevity Integrative Science™».

«Η βιολογική ηλικία είναι η νέα αλήθεια! Ξεπερνούμε την χρονολογική ηλικία ως τον μοναδικό καθοριστικό παράγοντα. Η βιολογία σου – και οι επιλογές σου – καθορίζουν το ταξίδι ομορφιάς σου», ανέφερε η Vania Lacascade, Chief Innovation Officer, L’Oréal Groupe. «Η L’Oréal Longevity Integrative Science™ σου δίνει τη δύναμη να σχεδιάσεις τη δική σου μοναδική, δια βίου πορεία φροντίδας της υγείας της επιδερμίδας – είτε πρόκειται για πρόληψη, αναγέννηση, είτε για αποδοχή των σημαδιών του χρόνου, σε κάθε ηλικία.»

Η ολιστική προσέγγιση της L’Oréal για τη μακροζωία στην ομορφιά βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Η L ’ Or é al Longevity Integrative Science ™ εξερευνά πώς η κυτταρική δραστηριότητα, η κυτταρική επικοινωνία και η φλεγμονή επηρεάζουν τη γήρανση του δέρματος, στοχεύοντας τις βαθύτερες αιτίες της βιολογικής γήρανσης, μέσω μιας πολυδιάστατης προσέγγισης για την επιμήκυνση της υγιούς ζωής των κυττάρων της επιδερμίδας.

Μετά από 15 χρόνια προηγμένης έρευνας και περισσότερες από 40 επιστημονικές δημοσιεύσεις, η L’Oréal δημιούργησε τον «Τροχό Μακροζωίας για την Ομορφιά», αποκωδικοποιώντας τη γήρανση του δέρματος σε κυτταρικό, μοριακό και ιστολογικό επίπεδο, αποκαλύπτοντας τα μυστικά των εννέα αλληλένδετων χαρακτηριστικών της γήρανσης, μέσα από την αποκλειστική μας πλατφόρμα Longevity AI Cloud™

Η μοναδική αυτή πλατφόρμα αναλύει πάνω από 260 δείκτες μακροζωίας της επιδερμίδας, αποκαλύπτοντας πολύπλοκους μηχανισμούς που επηρεάζουν τη ζωντάνια και τη νεανικότητα της, ανιχνεύοντας ακόμη και τις απειροελάχιστες αλλαγές. Αυτή η πλήρης βιο-χαρτογράφηση των διαδρομών μακροζωίας της επιδερμίδας και των μαλλιών αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία στη βιομηχανία της ομορφιάς και προέρχεται από την υπολογιστική βιολογία.

Οι L ’ Or é al Longevity Integrative Solutions περιλαμβάνουν διαγνωστικά υψηλής τεχνολογίας και προϊόντα εξαιρετικής απόδοσης, με αποκλειστικούς συνδυασμούς ενεργών συστατικών, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερο έλεγχο στο ταξίδι τους στην αναζήτηση της μακροζωίας.

Με προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία

– Cell BioPrint: Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την NanoEntek και αξιοποιεί την τεχνολογία lab-on-a-chip για τη μέτρηση δεικτών μακροζωίας κάτω από την επιφάνεια του δέρματος σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Αυτή η γνώση δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη φροντίδα της υγείας του δέρματός τους και να επηρεάσουν την προσωπική τους πορεία γήρανσης του δέρματος.

– Tru Diagnostic: Η συνεργασία της L’Oréal με τους ειδικούς στον τομέα της επιγενετικής εξετάζει τη σχέση μεταξύ ομορφιάς και επιγενετικής, ανοίγοντας τον δρόμο για καινοτομίες που προάγουν τη μακροχρόνια υγεία της επιδερμίδας και των μαλλιών.

Με νέα ενεργά συστατικά & μόρια

– Timeline: Η ελβετική βιοτεχνολογική εταιρεία Timeline έχει αναπτύξει το ιδιόκτητο μόριο Mitopure®, το οποίο ανακυκλώνει και αναζωογονεί τα γερασμένα μιτοχόνδρια, τα ενεργειακά εργοστάσια των κυττάρων. Αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία βασίζεται σε περισσότερα από δέκα χρόνια έρευνας από κορυφαίους επιστήμονες, σε πολυάριθμες κλινικές μελέτες υψηλών προδιαγραφών και σε ένα ασύγκριτο portfolio πνευματικής ιδιοκτησίας. Το 2024, η L’Oréal απέκτησε μειοψηφικό μερίδιο στην Timeline μέσω του επενδυτικού της ταμείου BOLD. Η Timeline βραβεύτηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του διαγωνισμού XPRIZE Healthspan, το σημαντικότερο βραβείο μακροζωίας παγκοσμίως.

– Bio–actives: Μέσω στρατηγικής συνεργασίας με τη βιοτεχνολογική εταιρεία Veminsyn, η L’Oréal θα εντοπίσει, αναπτύξει και επεκτείνει καινοτόμα βιοενεργά συστατικά μακροζωίας και καλλυντικά συστατικά με βιώσιμη, χαμηλού άνθρακα βιοπαραγωγή.

Με καταναλωτικά καινοτόμα προϊόντα

– Lancôme Absolue Longevity Soft Cream: Εμπνευσμένο από την επαναστατική τεχνολογία ενίσχυσης της επιδερμίδας PDRN, ένα βιο-διεγερτικό αιχμής στη Νότια Κορέα, το Lancôme Absolue PDRN™ στοχεύει τα κύτταρα και πολλαπλασιάζει τα μιτοχόνδρια, υπεύθυνα για το 90% της κυτταρικής ενέργειας. Με 7 πατέντες έως το 2044, η Absolue Longevity The Soft Cream ενισχύει τον κυτταρικό μεταβολισμό μακροζωίας, παρατείνοντας τη νεότητα της επιδερμίδας.

– Vichy Laboratoires Neovadiol Longevity Revolumizing Cream: Με τεχνολογία Longevisia, έναν συνδυασμό επαναπυκνωτικής Proxylane, ενισχυτή NAD+, και Senevisium που εξουδετερώνει τα γηρασμένα κύτταρα, η κρέμα επαναρυθμίζει 6 βασικά χαρακτηριστικά που βρίσκονται στη ρίζα της γήρανσης ώριμου δέρματος και αποκαθιστά την έμφυτη ικανότητα των κυττάρων να αναδομούν το δερματικό ιστό, προσφέροντας έως και +31% πιο νεανική επιδερμίδα.

To L ’ Or é al Longevity Integrative Ecosystem συνδυάζει την προηγμένη εσωτερική έρευνα της εταιρείας με ένα εξωτερικό δίκτυο κορυφαίων συνεργατών στον τομέα της επιστήμης της μακροζωίας. Αυτή η ανοιχτή, ολιστική προσέγγιση επιταχύνει τη γνώση, προωθεί την ανακάλυψη νέων ενεργών συστατικών και καλλυντικών συνδυασμών και ενισχύει την ανάπτυξη προηγμένων διαγνωστικών εργαλείων πρόβλεψης.

Μέσω Ερευνητικών Συμφωνιών

Senisca: Πολυετής συνεργασία Έρευνας & Ανάπτυξης με την πολυβραβευμένη βιοτεχνολογική εταιρεία Senisca, για την επαναπρογραμματισμό των γερασμένων κυττάρων (senescent cells), που συμπεριφέρονται διαφορετικά από τα νεαρά και υγιή και αποτελούν κρίσιμο παράγοντα της μακροζωίας.

Με συνεχιζόμενες συνεργασίες με κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα της μακροζωίας

– Dr. Andrea Maier of the National University of Singapore (NUS), για τη σχέση δέρματος και εσωτερικών οργάνων.

– Pr. Andor Pivarcsi of Uppsala University (Sweden), για την επιγενετική και την υγεία του δέρματος.

– Pr. Benjamin Loos of Stellenbosch University (South Africa), σχετικά με την αυτοφαγία των δερματικών κυττάρων κατά τη διάρκεια της γήρανσης.

– Pr. Rob Knight of University of California at San Diego, για τη γήρανση του δέρματος και το μικροβίωμα.

– Dr David Luu, επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας μακροζωίας.