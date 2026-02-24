Η MINOAN LINES, Υπερήφανος Χορηγός της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, ταξιδεύει στον Βόλο στο πλευρό της ομάδας και των φιλάθλων της, για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος Betsson - Real.gr

Η MINOAN LINES, υπερήφανος χορηγός της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, μεταφέρει το πάθος, τη δύναμη και την καρδιά της Κρήτης στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μεταξύ ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, με ένα έκτακτο δρομολόγιο που θα προσεγγίσει εξαιρετικά το λιμάνι του Βόλου, μετά από συνεννόηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΜΙΝΟΑΝ LINES, Λουκά Σιγάλα και του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, Ηλία Πουρσανίδη, για να στηρίξει την ομάδα και την έγκαιρη μετάβαση των φιλάθλων στην πόλη του Βόλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MINOAN LINES, Λουκάς Σιγάλας, δηλώνει: «Η MINOAN LINES έχει τις ρίζες της στην Κρήτη και αισθάνεται διαχρονικά την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ως αναπόσπαστο μέρος της οικογένειάς της. Σε μια τόσο σημαντική στιγμή για την ομάδα και το νησί μας, θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλουμε έμπρακτα, ώστε όσο περισσότεροι φίλαθλοι να σταθούν στο πλευρό του συλλόγου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 και στους αθλητές της ομάδας, για ένα αγώνα αντάξιο της προσπάθειας και της ιστορίας της, με στόχο την πολυπόθητη κατάκτηση του τροπαίου».

Με αφορμή την έκτακτη δρομολόγηση του πλοίου της MINOAN LINES για τη μετακίνηση στον Βόλο, τα δρομολόγια της εταιρείας διαμορφώνονται ως εξής:

24/4/2026 – Ηράκλειο – Μήλος – Πειραιάς:

Αναχώρηση από το Ηράκλειο στις 21:00, άφιξη στη Μήλο στη 01:40, αναχώρηση από τη Μήλο στις 02:00 και ενωρίτερη άφιξη στον Πειραιά στις 06:00.

25/4/2026 – Πειραιάς – Βόλος:

Αναχώρηση από τον Πειραιά στις 08:00 – Άφιξη στο Βόλο στις 16:45

26/4/2026 – Βόλος – Ηράκλειο (μέσω Μήλου):

Αναχώρηση από τον Βόλο μετά την ολοκλήρωση του τελικού με άφιξη στο Ηράκλειο το αργότερο στις 15:00.

Σημειώνεται ότι στις 25 Απριλίου δεν θα υπάρξει βραδινή αναχώρηση από τον Πειραιά προς την Μήλο και το Ηράκλειο. Το βραδινό δρομολόγιο από το Ηράκλειο προς την Μήλο και τον Πειραιά, όπως και τα υπόλοιπα δρομολόγια της εταιρείας θα εκτελεστούν κανονικά βάσει προγράμματος.