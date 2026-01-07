Η Nikon ανακοινώνει την κυκλοφορία του φακού zoom NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 - Real.gr

Σήμερα η Nikon πρόσθεσε τον εξαιρετικά ευέλικτο φακό zoom NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 στην γκάμα των φακών Ζ πλήρους κάδρου της Nikon.

Με την ελαφριά κατασκευή του, το ευέλικτο εύρος λήψεων που εκτείνεται από ευρυγώνιες λήψεις έως τηλεφωτογραφίες και την εξαιρετική απόδοση στις κοντινές λήψεις, αυτός ο φιλικός προς τα ταξίδια φακός zoom πλήρους κάδρου θα σας οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις. Εξαιρετικά φορητός και εύχρηστος, είναι ιδανικός για τους φωτογράφους και δημιουργούς περιεχομένου που θέλουν να εξερευνήσουν τις δημιουργικές δυνατότητές τους.

Ο NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 είναι ένας εξαιρετικός σύντροφος στα ταξίδια και καθημερινή πηγή έμπνευσης. Τόσο στις φωτογραφίες όσο και στα video, το εύρος εστιακής απόστασης 24-105mm σάς παρέχει αρκετό χώρο για να πειραματιστείτε με το καδράρισμα και τη σύνθεση, ενώ η ομαλή και γρήγορη λειτουργία αυτόματης εστίασης βοηθά για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο κάθε ευκαιρία λήψης. Η ευκρινής απόδοση στις κοντινές λήψεις ενθαρρύνει τον πειραματισμό με νέα θέματα και προοπτικές: οι χρήστες μπορούν να αποτυπώσουν υπέροχα ισορροπημένες, λεπτομερείς λήψεις χάρη στη μικρή ελάχιστη απόσταση εστίασης και στα δύο άκρα του εύρους zoom και στον λόγο αναπαραγωγής 0.5x.

Ελαφρύς και στεγανοποιημένος για άνετη μεταφορά, ο NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 είναι ένας εξαιρετικός φακός καθημερινής χρήσης: ιδανικός είτε αποτυπώνετε την ατμόσφαιρα του ταξιδιού σε έναν μακρινό προορισμό, είτε κάνετε πολύτιμη καθημερινή εξάσκηση. Ισορροπεί εξαιρετικά με τις μικρότερες φωτογραφικές μηχανές Z πλήρους κάδρου, όπως τη Z5II, συνθέτοντας ένα compact κιτ που είναι έτοιμο να πάει όπου προστάζει η δημιουργική έμπνευση.

Ο Dirk Jasper, Διευθυντής Προϊόντων στη Nikon Europe, σχολιάζει: «Με τον NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 κάνουμε άλλο ένα βήμα προς το να φέρουμε τις δυναμικές φωτογραφίσεις πλήρους κάδρου στη διάθεση ακόμη περισσότερων ατόμων. Αν μόλις ξεκινάτε το ταξίδι σας στις λήψεις πλήρους κάδρου, αυτός ο ευέλικτος, προσιτός φακός zoom σάς χαρίζει την ευελιξία και την ποιότητα εικόνας που χρειάζεστε για να δοκιμάσετε περισσότερες ιδέες και να επεκτείνετε τη δημιουργικότητά σας με αυτοπεποίθηση».

Σύνοψη βασικών λειτουργιών

Ευέλικτο εύρος εστιακής απόστασης 24-105mm: το μεγάλο εστιακό εύρος από ευρυγώνιες λήψεις έως τηλεφωτογραφίες είναι ιδανικό για τα πάντα από φυσικά και αστικά τοπία, έως εσωτερικούς χώρους, πορτρέτα, λήψεις λεπτομερειών και video.

Ελαφρύς και εξαιρετικά φορητός: αυτός ο φακός zoom πλήρους κάδρου ζυγίζει μόλις 350 g (περίπου). Όταν συνδυάζεται με τη φωτογραφική μηχανή πλήρους κάδρου Z5II, το πλήρες κιτ έχει συνολικό βάρος μόλις 1050 g (περίπου).

Κορυφαία απόδοση σε κοντινές λήψεις: ο λόγος αναπαραγωγής 0.5x παρέχει τη δυνατότητα κοντινών λήψεων με όμορφα ισορροπημένα στοιχεία φόντου. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι μόλις 0,2 m στα 24mm και 0,28 m στα 105mm.

Γρήγορη, αθόρυβη αυτόματη εστίαση: ο μηχανισμός stepping motor (STM) επιτρέπει τη γρήγορη και σχεδόν αθόρυβη αυτόματη εστίαση. Αποδίδει εξαιρετικά με την ανίχνευση θέματος μιας φωτογραφικής μηχανής Z, ενώ ο ήχος εστίασης δεν θα καταστρέφει τα πλάνα video.

Προσαρμόσιμος δακτύλιος ελέγχου: για την ομαλή, αθόρυβη προσαρμογή των βασικών ρυθμίσεων. Μεταβείτε εύκολα σε χειροκίνητη εστίαση, ρυθμίστε το ISO ή δημιουργήστε μια φυσική μετάβαση στην φωτεινότητα με ακριβείς ρυθμίσεις διαφράγματος όταν πραγματοποιείτε λήψεις video.

Σύντροφος στα ταξίδια σας: στεγανοποιημένος για προστασία από τη σκόνη και τα σταγονίδια, για να τον έχετε παντού μαζί σας χωρίς να ανησυχείτε.

Νέο σκίαστρο φακού μπαγιονέτ HB-93B: διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα. Ελαχιστοποιεί το σκεδαζόμενο φως και μειώνει την αντανάκλαση.

Προσιτός: ο φακός zoom NIKKOR Z 24-105mm f/4-7.1 θα είναι διαθέσιμος μόνος και σε κιτ με επιλεγμένα σώματα φωτογραφικών μηχανών (μπορείτε να βρείτε πληροφορίες από τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nikon ή τις τοπικές ιστοσελίδες της Nikon).