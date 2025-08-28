Η Nikon κυκλοφορεί τη σημαντική ενημέρωση υλικολογισμικού V 2.00 για τη Z6III - Real.gr

Η Nikon είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κυκλοφορία της έκδοσης firmware 2.00 για τη φωτογραφική μηχανή mirrorless πλήρους κάδρου, της Nikon Z6III.

Αυτή η πρώτη σημαντική ενημέρωση από την κυκλοφορία της Z6III, που ήδη διέθετε απίστευτη απόδοση υψηλής ταχύτητας, προσθέτει την πολυαναμενόμενη λειτουργία ανίχνευσης θέματος “Birds”, που προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία λήψης για φωτογραφίες και video. Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία “Birds”, η φωτογραφική μηχανή παρακολουθεί αυτόματα τα πουλιά καθώς πετούν με μεγάλη ακρίβεια, διατηρώντας τα εστιασμένα ακόμη και σε συνθήκες περίπλοκου φόντου με υψηλή αντίθεση που περιλαμβάνουν δάση και βραχώδη όρη.

Η έκδοση firmware 2.00 προσθέτει επίσης τη λειτουργία Αυτόματη Λήψη, που επιτρέπει την αυτόματη λήψη υπό εκ των προτέρων διαμορφωμένες συνθήκες, υποστηρίζοντας τα ευέλικτα φωτογραφικά στιλ που είναι προσαρμοσμένα σε διάφορες καταστάσεις. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν τον τύπο θέματος, την κατεύθυνση κίνησης και το εύρος απόστασης λήψης1 για λήψεις σκηνών που προηγουμένως ήταν δύσκολες, όπως εκείνες που απαιτούν λήψη σε μέρη ή σε θέσεις όπου οι φωτογράφοι θα ενοχλούσαν το θέμα τους.

Επιπλέον, για πρώτη φορά σε ένα προϊόν Nikon, η Z6III υποστηρίζει τη «Nikon Authenticity Service» 2, μια λύση που απευθύνεται κυρίως σε δημοσιογραφικούς οργανισμούς και δημιουργούς που απαιτούν υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας στην εργασία τους. Η υπηρεσία είναι συμβατή με το πρότυπο C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), καταγράφοντας σαφώς πληροφορίες προέλευσης από τη λήψη έως την επεξεργασία ώστε να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία του περιεχομένου.

Η λίστα των λειτουργιών που έχουν γίνει προσβάσιμες χάρη στην έκδοση firmware 2.00 δεν σταματά εδώ. Η πλήρης λίστα, μαζί με την πρόσβαση στη λήψη του, βρίσκονται στο Κέντρο λήψεων της Nikon.

Η Nikon θα συνεχίσει να βελτιώνει τα προϊόντα της μέσω ενημερώσεων firmware που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών, ενώ παράλληλα προωθεί ένα περιβάλλον στο οποίο όλοι οι φωτογράφοι και οι

δημιουργοί μπορούν να συμμετέχουν σε δημιουργικές και επαγγελματικές δραστηριότητες με αυτοπεποίθηση και απόλυτη ασφάλεια.