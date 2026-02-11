Quantcast
Η Nikon παρουσιάζει τα κιάλια ACTION και ACTION ZOOM, ιδανικά για αρχάριους - Real.gr
real player

Η Nikon παρουσιάζει τα κιάλια ACTION και ACTION ZOOM, ιδανικά για αρχάριους

16:30, 11/02/2026
Η Nikon παρουσιάζει τα κιάλια ACTION και ACTION ZOOM, ιδανικά για αρχάριους

H Nikon παρουσιάζει μια σειρά κιαλιών πρίσματος Porro, σχεδιασμένων για να δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν χρησιμοποιήσει κιάλια στο παρελθόν να ανακαλύψουν τη χαρά μιας άνετης εμπειρίας ευκρινούς θέασης.

Η ολοκαίνουργια σειρά ACTION περιλαμβάνει πέντε μοντέλα σταθερής μεγέθυνσης (7x, 8x, 10x, 12x, 16x) και ένα μοντέλο ACTION ZOOM 10-22x που διαθέτει ομαλό έλεγχο zoom μέσω αφής. Χάρη στους μεγάλους φακούς και τις πολυστρωματικές επιστρώσεις της Nikon, κάθε μοντέλο προσφέρει καθαρή, φωτεινή εικόνα, ανεξάρτητα από το επίπεδο μεγέθυνσης.

Από τα μονοπάτια έως τις βουνοκορφές, τα κιάλια ACTION είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να αρχίσετε να εξερευνάτε το μεγαλείο της υπαίθρου. Κατασκευασμένα από ανθεκτικό κράμα αλουμινίου, είναι άνετα στη μεταφορά και τη χρήση, ενώ διαθέτουν ελαστικό περίβλημα για σταθερό κράτημα.

Τα μοντέλα ACTION με μεγάλο φακό 42 mm είναι ιδανικά για θέαση στο φως της ημέρας, ενώ τα μοντέλα με μεγαλύτερο φακό 50 mm συλλέγουν ακόμη περισσότερο φως, για φωτεινότερη θέαση σε σκιερά δάση ή κατά την αυγή και τη δύση. Επιπλέον, τα κιάλια ACTION 10×42, 12×50 και 16×50 προσφέρουν ευρύ φαινομενικό οπτικό πεδίο άνω των 60 μοιρών, διευκολύνοντας τον εντοπισμό θεμάτων, την εξερεύνηση τοπίων και την παρακολούθηση πουλιών και άγριας φύσης.

Η Elena Korotiy, Senior Manager του τμήματος Sports Optics της Nikon Europe, δήλωσε: «Τα νέα μας κιάλια ACTION και ACTION ZOOM αποτελούν εξαιρετική επιλογή για νέους χρήστες κιαλιών. Κάθε μοντέλο είναι άνετο στη χρήση, ενώ τα οπτικά συστήματα υψηλής ποιότητας της Nikon εξασφαλίζουν καθαρή και φωτεινή εικόνα. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για να αποκτήσετε γρήγορα αυτοπεποίθηση στις πρώτες σας εξερευνήσεις.»

Κύρια χαρακτηριστικά: ACTION και ACTION ZOOM

Κάθε εμπειρία θέασης, μια νέα περιπέτεια: άνετα στη μεταφορά και τη χρήση. Ιδανικά για πεζοπορία, ταξίδια και παρατήρηση της φύσης.

Μοντέλα ACTION σταθερής μεγέθυνσης: 8×42, 10×42, 7×50, 10×50, 12×50, 16×50.

ACTION ZOOM: εύρος μεγέθυνσης 10-22×50.

Μεγάλοι φακοί: τα μοντέλα με φακούς 42 mm είναι ιδανικά για την παρατήρηση πουλιών και άγριας φύσης σε κοντινή απόσταση, ενώ τα μοντέλα με φακούς 50 mm προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης θεμάτων σε μακρινή απόσταση ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Φημισμένα οπτικά συστήματα της Nikon: οι μεγάλες κόρες εξόδου επιτρέπουν την είσοδο άφθονου φωτός και οι επιστρώσεις φακού πολλαπλών επιπέδων της Nikon μειώνουν τις αντανακλάσεις, για ευκρινείς εικόνες υψηλής αντίθεσης.

Ευρύ οπτικό πεδίο: τα κιάλια ACTION 10×42 προσφέρουν φαινομενικό οπτικό πεδίο 61,4° και τα μοντέλα ACTION 12×50 και 16×50 προσφέρουν φαινομενικό οπτικό πεδίο 60,8°.

Στρεφόμενα και συρόμενα ελαστικά προσοφθάλμια πολυσημειακής προσαρμογής: διευκολύνουν την τοποθέτηση των ματιών στη σωστή απόσταση, στα μοντέλα ACTION σταθερής μεγέθυνσης.

Κοντινές ή μακρινές αποστάσεις: ο μοχλός zoom στο μοντέλο ACTION ZOOM επιτρέπει την ομαλή προσαρμογή της μεγέθυνσης κατά τη χρήση.

Άνεση: τα κιάλια ACTION σταθερής μεγέθυνσης διαθέτουν σχεδίαση υψηλής θέασης για να απολαμβάνετε καθαρό οπτικό πεδίο, ακόμα και όταν φοράτε γυαλιά.

Ελαστικό περίβλημα: προσφέρει σταθερό, άνετο κράτημα και προστατεύει από χτυπήματα, κραδασμούς και πτώσεις.

Συμβατά με τρίποδο: με χρήση των προαιρετικών προσαρμογέων τριπόδου TRA-2 και TRA-3 της Nikon.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Finalcial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Finalcial Times: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

15:31 12/02
Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου-Κεραμέως: «Ελεεινό υποκείμενο ο Γεωργιάδης»-«Ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους που δεν είναι παρόντες»

Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου-Κεραμέως: «Ελεεινό υποκείμενο ο Γεωργιάδης»-«Ανεπίτρεπτο να αναφέρεστε σε συναδέλφους που δεν είναι παρόντες»

16:09 12/02
Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή ο «Πούτιν», ο «Πρόεδρος» και άλλοι έξι κατηγορούμενοι

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή ο «Πούτιν», ο «Πρόεδρος» και άλλοι έξι κατηγορούμενοι

13:41 12/02
Γιάννης Παναγόπουλος: Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν ελεγχθούν οι δαπάνες από επιτροπή

Γιάννης Παναγόπουλος: Κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει ανάθεση πριν ελεγχθούν οι δαπάνες από επιτροπή

11:46 12/02
Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

07:02 12/02
Λένα Παπαληγούρα: Συντετριμμένη από τον θάνατο του πατέρα της

Λένα Παπαληγούρα: Συντετριμμένη από τον θάνατο του πατέρα της

12:06 12/02
Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Παύλος Ντε Γκρες – Απόψε στις 24:00

Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Παύλος Ντε Γκρες – Απόψε στις 24:00

06:42 12/02
Κατερίνα Καινούργιου: Η απρόσμενη εμφάνιση του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εκπομπή της – Πού τον «τσάκωσε» η κάμερα

Κατερίνα Καινούργιου: Η απρόσμενη εμφάνιση του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εκπομπή της – Πού τον «τσάκωσε» η κάμερα

16:30 12/02

Ροή Ειδήσεων

Ο επικεφαλής του Instagram κατέθεσε στη δίκη εναντίον της Google και της Meta υπερασπιζόμενος τις πρακτικές της πλατφόρμας

Ο επικεφαλής του Instagram κατέθεσε στη δίκη εναντίον της Google και της Meta υπερασπιζόμενος τις πρακτικές της πλατφόρμας

17:15 12/02
Πώς ο Jim Curtis έκανε τα 57α γενέθλια της Jennifer Aniston ακόμη πιο ξεχωριστά

Πώς ο Jim Curtis έκανε τα 57α γενέθλια της Jennifer Aniston ακόμη πιο ξεχωριστά

17:00 12/02
ΑΠΘ: Στις 22:00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια μετά τα σοβαρά επεισόδια

ΑΠΘ: Στις 22:00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια μετά τα σοβαρά επεισόδια

16:50 12/02
Σουδάν: Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο σκάφους στον Νείλο

Σουδάν: Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο σκάφους στον Νείλο

16:45 12/02
Κουτσούμπας: Το νομοσχέδιο που έγραψαν κυβέρνηση, εργοδότες και ο Παναγόπουλος έχει ήδη απορριφθεί από τους εργαζόμενους και τα ζωντανά σωματεία τους

Κουτσούμπας: Το νομοσχέδιο που έγραψαν κυβέρνηση, εργοδότες και ο Παναγόπουλος έχει ήδη απορριφθεί από τους εργαζόμενους και τα ζωντανά σωματεία τους

16:39 12/02
Κατερίνα Καινούργιου: Η απρόσμενη εμφάνιση του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εκπομπή της – Πού τον «τσάκωσε» η κάμερα

Κατερίνα Καινούργιου: Η απρόσμενη εμφάνιση του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εκπομπή της – Πού τον «τσάκωσε» η κάμερα

16:30 12/02
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη σωφρονιστικός υπάλληλος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών

16:15 12/02
Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Ο Παναγόπουλος έχει μακελευτεί χωρίς να γνωρίζουμε κάτι για την υπόθεση – Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Ο Παναγόπουλος έχει μακελευτεί χωρίς να γνωρίζουμε κάτι για την υπόθεση – Τι είπε για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

16:13 12/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved