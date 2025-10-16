Η Nikon προσθέτει έναν γρήγορο φακό macro σταθερής εστιακής απόστασης και έναν γρήγορο ευρυγώνιο φακό zoom στη σειρά NIKKOR Z DX - Real.gr

Σήμερα η Nikon επεκτείνει την γκάμα φακών NIKKOR Z DX με δύο γρήγορους φακούς υψηλών αποδόσεων: τον ευρυγώνιο φακό zoom NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR και τον φακό macro NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7.

Σχεδιασμένοι για να εμπνέουν, αυτοί οι φωτεινοί φακοί που είναι μοντούρας Ζ και format DX, προσδίδουν καθαρή και λεπτομερή υψηλή ανάλυση, πανέμορφο bokeh και αποδίδουν εξαιρετικά στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Και οι δύο είναι κατάλληλοι τόσο για λήψεις video όσο και φωτογραφιών και έχουν χαμηλό βάρος και στεγανοποίηση για μέγιστη φορητότητα.

Ο φακός zoom NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR είναι ο πρώτος φακός zoom f/2.8 DX που θα ενταχθεί στην οικογένεια προϊόντων Nikon Z και πρόκειται για έναν φακό DX που ανταποκρίνεται σε όλες τις συνθήκες. Διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες σε χαμηλό φωτισμό, ομαλά θαμπό bokeh και ταχύτητα που παγώνει τη δράση: οι χρήστες εξασφαλίζουν όλα τα πλεονεκτήματα του γρήγορου και σταθερού διαφράγματος f/2.8, ενώ το εύρος εστιακής απόστασης 16-50mm (ισοδύναμο με 24-75mm σε φορμά 35mm/FX) εξασφαλίζει ευέλικτη κάλυψη για διάφορους τύπους σκηνών. Είτε τραβάτε φωτογραφίες είτε video, η ισχυρή ενσωματωμένη λειτουργία VR για σταθεροποίηση εικόνας της Nikon κρατά τις λήψεις με τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι σταθερές σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενώ η ευκρίνεια της εστίασης στις κοντινές λήψεις εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία κατά το καδράρισμα.

Σήμερα προστίθεται επίσης στη σειρά Nikon Z ο πρώτος φακός DX Micro, o NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7. Με το γρήγορο μέγιστο διάφραγμα f/1.7 που προσφέρει, αυτός ο φακός macro σταθερής εστιακής απόστασης αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να πειραματιστείτε με τις κοντινές λήψεις, να εξερευνήσετε την τέχνη του bokeh και να δημιουργήσετε ελεύθερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ο μέγιστος λόγος αναπαραγωγής 0.67x (ισοδύναμος με αναλογία μεγέθυνσης πραγματικού μεγέθους 1:1 στο φορμά 35mm/FX) θα αποκαλύψει λεπτομέρειες του θέματος που κανονικά είναι πολύ μικρές για το ανθρώπινο μάτι, ενώ με την «κανονική» εστιακή απόσταση 35mm το καδράρισμα γίνεται διαισθητικό. Πέρα από τις λήψεις macro, αυτός ο φακός αποτελεί εξαιρετική επιλογή και για τη λήψη καλλιτεχνικών καθημερινών φωτογραφιών και video.

Ο Dirk Jasper, Διευθυντής Προϊόντων της Nikon Europe σχολιάζει: «Οι πελάτες μας ζητούν περισσότερους φακούς DX Z και τους ακούμε. Με την εισαγωγή ενός υψηλής απόδοσης φακού zoom f/2.8 και ενός γρήγορου φακού macro, οι ιδιοκτήτες φωτογραφικών μηχανών DX αποκτούν δύο εξαιρετικές δυνατότητες για να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα στο δημιουργικό τους ταξίδι».

Σύνοψη βασικών λειτουργιών:

NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR

Ο πρώτος φακός micro με φορμά DX μοντούρας Z: το σταθερό διάφραγμα f/2.8 εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού στο σύνολο του εύρους zoom. Αποτυπώστε περισσότερες λεπτομέρειες σε χαμηλότερες τιμές ISO και χρησιμοποιήστε πιο γρήγορες ταχύτητες κλείστρου για να παγώσετε την κίνηση.

Ευέλικτο εύρος εστιακών αποστάσεων 16-50mm: ισοδύναμο με 24-75mm σε φορμά 35mm/FX. Ιδανικό για κάθε λήψη από πορτραίτα και τοπία έως σκηνές δρόμου, αρχιτεκτονική και πολλά άλλα.

Υψηλή απόδοση: παράγει ομαλό bokeh φόντου και προσκηνίου στο f/2.8. Εναλλακτικά, μειώστε τα stop του διαφράγματος και αυξήστε το βάθος πεδίου για εικόνες με πανέμορφη ευκρίνεια από άκρη σε άκρη.

Μικρή ελάχιστη απόσταση εστίασης: 0,15 m στα 16mm και 0,25 m στα 50mm. Πλησιάστε πολύ κοντά χωρίς να θυσιάσετε την ευκρίνεια.

Ισχυρή απόσβεση κραδασμών με μετατόπιση φακού: έως 5 stop ενσωματωμένου VR σταθεροποίησης εικόνας για μεγαλύτερη ευκρίνεια στις λήψεις με τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και καθαρότερα πλάνα video.

Έτοιμος για λήψεις video: η αυτόματη εστίαση είναι γρήγορη και υπέροχα αθόρυβη, έχει μειωθεί η αλλαγή γωνίας θέασης κατά την αλλαγή εστίασης, ενώ με τον άηχο δακτύλιο ελέγχου μπορείτε να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες χωρίς κανένα θόρυβο.

Zoom Υψηλής Ανάλυσης: επεκτείνει το εύρος εστιακής απόστασης αυτού του φακού στο διπλάσιο χωρίς απώλειες στην ποιότητα εικόνας κατά τις λήψεις video. Φτάστε έως και στα 100mm χωρίς αλλαγή φακών.

Ένας ευέλικτος δημιουργικός συνεργάτης: ζυγίζει μόλις 330 g (περίπου) και η κατασκευή του είναι ανθεκτική στη σκόνη και στα σταγονίδια.2

Νέο σκίαστρο φακού μπαγιονέτ HB-118: περιλαμβάνεται με τον φακό. Ελαχιστοποιεί το πλαϊνό ανεξέλεγκτο φως και μειώνει την αντανάκλαση.

NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7

Ο πρώτος φακός zoom με φορμά DX f/2.8 μοντούρας Z: διαθέτει μέγιστο λόγο αναπαραγωγής 0.67x που είναι ισοδύναμος με αναλογία μεγέθυνσης πραγματικού μεγέθους 1:1 στο φορμά 35mm/FX.

Καθημερινή ευελιξία: πέρα από τις λήψεις macro, η φυσική προοπτική της εστιακής απόστασης 35mm (ισοδύναμη με 50mm σε φορμά πλήρους κάδρου) είναι ιδανική για λήψεις κάθε είδους, από αυθόρμητα ταξιδιωτικά πορτρέτα, έως τοπία και φωτογραφίσεις φαγητών.

Γρήγορο μέγιστο διάφραγμα f/1.7: εξασφαλίζει καθαρότερες εικόνες με περισσότερες λεπτομέρειες σε χαμηλές τιμές ISO, μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου που παγώνουν την κίνηση και σταθερότερες λήψεις με τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι.

Ευκρινής κοντινή εστίαση: η ελάχιστη απόσταση εστίασης μόλις 0,16 m διατηρεί την εστίαση εξαιρετικά ευκρινή, ακόμη και όταν το μπροστινό μέρος του φακού απέχει μόλις 7,2 cm από το θέμα σας (ή 5,85 cm εάν χρησιμοποιείτε το σκίαστρο φακού HN-43).

Καλλιτεχνικό bokeh: η απόδοση υψηλής ανάλυσης και ένα ασφαιρικό γυάλινο στοιχείο ED εξασφαλίζουν καθαρές λεπτομέρειες στην απόδοση του θέματος και ομαλά, στρογγυλεμένα τονισμένα στοιχεία στο bokeh.

Έτοιμος για λήψεις video: η αυτόματη εστίαση είναι γρήγορη και υπέροχα αθόρυβη, έχει μειωθεί η αλλαγή γωνίας θέασης κατά την αλλαγή εστίασης, ενώ με τον άηχο δακτύλιο ελέγχου μπορείτε να ρυθμίσετε τις βασικές λειτουργίες χωρίς κανένα θόρυβο.

Κατασκευασμένος για ταξίδια: ζυγίζει μόλις 220 g (περίπου) και η κατασκευή του είναι ανθεκτική στη σκόνη και στα σταγονίδια.

Νέο βιδωτό σκίαστρο φακού μπαγιονέτ HN-43: ελαχιστοποιεί το σκεδαζόμενο φως και μειώνει την αντανάκλαση. Αυτό το νέο σκίαστρο είναι επίσης συμβατό με τον NIKKOR Z 28mm f/2.8 και τον NIKKOR Z 40mm f/2.