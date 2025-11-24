Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καλεί τους αποφοίτους της να στηρίξουν τους/τις συναπόφοιτους στις εκλογές των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας - Real.gr

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ( EUC ) , στο πλαίσιο της διαρκούς σύνδεσής της με την επαγγελματική κοινότητα και της στήριξης των αποφοίτων της στη σταδιοδρομία τους, ενθαρρύνει τους/τις αποφοίτους της Νομικής Σχολής να συμμετάσχουν ενεργά στις επερχόμενες εκλογές των Δικηγορικών Συλλόγων στην Ελλάδα.

Επίσης, ο Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του καθώς αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή, όταν συναπόφοιτοι, συνάδελφοι και μέλη λαμβάνουν μέρος στην εν λόγω διαδικασία, πρεσβεύοντας τις αρχές και τις αξίες νέων ανθρώπων, καταρτισμένων επιστημόνων και δυναμικών δικηγόρων, νέων επαγγελματιών που πιστεύουν στον εκσυγχρονισμό των ιδεών και επιδιώκουν την πρόοδο, επιφέροντας καινοτομίες, αλλαγές και λύσεις.

Ειδικότερα, στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, απόφοιτοι της Νομικής Σχολής που υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου:

– Ανδρέας Τερζίμπασης, Δικηγόρος Αθηνών, Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) και Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, πρ. Γενικός Γραμματέας στον Σύλλογο Φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

– Κωνσταντίνος Γιαννελάκης, Δικηγόρος Αθηνών, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

– Πάνος Ρεκκές, Δικηγόρος Αθηνών, Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,

Η παρουσία και η υποψηφιότητα των αποφοίτων του EUC στις σημαντικές θεσμικές διαδικασίες της ελληνικής νομικής κοινότητας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου και της ισχυρής θέσης που κατέχουν οι απόφοιτοί του στον επαγγελματικό στίβο.