Η Ομορφιά που Κινεί τον Κόσμο: Μια θεαματική εμπειρία στη Γαλλική Πρεσβεία - Real.gr

Σε μια εποχή που η ομορφιά επαναπροσδιορίζεται μέσα από τις αξίες της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής ευθύνης, η L’Oréal Hellas παρουσίασε την Τετάρτη 14 Μαϊου στο Annual Press Event 2025, το όραμά της για το μέλλον, επισημαίνοντας πώς η ομορφιά μπορεί – και πρέπει – να είναι δύναμη αλλαγής, θέτοντας πάντοτε στο επίκεντρο της προσπάθειας τον Πλανήτη, την Καινοτομία και τον Άνθρωπο.

Στον εμβληματικό χώρο της Γαλλικής Πρεσβείας έδωσαν το παρών δημοσιογράφοι από όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα, δημιουργοί περιεχομένου που διαχρονικά στηρίζουν μέσω συνεργασιών τα brands του Ομίλου, καθώς και νέοι φοιτητές που αναζητούν έμπνευση και προσανατολισμό για την επαγγελματική τους πορεία. Το κοινό συμπλήρωσαν στρατηγικοί συνεργάτες και εκπρόσωποι ΜΚΟ, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη σε όλους όσοι συνθέτουν το οικοσύστημα της L’Oréal στην Ελλάδα.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα βιωματικό οδοιπορικό τριών σταθμών, πλαισιωμένο από fireside chats με εκλεκτούς καλεσμένους ομιλητές. Την εκδήλωση καλωσόρισε η κα. Alessandra Delfini, Country Managing Director της L’Oréal Hellas, η οποία αναφέρθηκε στο όραμα του Ομίλου για πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο στον κόσμο, αλλά και στην αποφασιστικότητα και την υπευθυνότητα που απαιτείται, για να γίνονται αυτές, καθημερινά πράξη. Στο πρώτο fireside chat με θέμα τη βιωσιμότητα στο Μarketing, συνομίλησαν η κα. Νερίνα Κομιώτη, Γενική Διευθύντρια του ΣΔΕ με τον κο Αλέξη Επιθυμιάδη, Head of Media της L’Oréal Hellas. Στη συνέχεια η κα. Δήμητρα Πετρίδη, Corporate Affairs and Engagement Director της L’Oréal Hellas, μέσω της συζήτησής της με την κα. Αγγελική Κοσμοπούλου, Ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Storymentor, ανέδειξαν την αναγκαιότητα της Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Στον πρώτο θεματικό χώρο, το Planet Room, κυριάρχησε η δέσμευση της εταιρείας απέναντι στον πλανήτη. Οι προσκεκλημένοι ήρθαν σε επαφή με τις πολλαπλές δράσεις που εντάσσονται στο παγκόσμιο πρόγραμμα βιωσιμότητας της L’Oréal, με έμφαση στην υπεύθυνη κατανάλωση φυσικών πόρων, τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη δημιουργία πράσινων σημείων μέσα στον αστικό ιστό, όπως το πρωτοποριακό microForest στον λόφο της Αλεπότρυπας.

Ακολούθησε το Innovation Room, ένας χώρος αφιερωμένος στην επιστημονική και τεχνολογική υπεροχή της L’Oréal, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πρώτοι μια σειρά από εντυπωσιακές καινοτομίες. Από τη νέα τεχνολογία Melasyl & Mexoryl της La Roche-Posay στο Anthelios 400, που προσφέρει ενισχυμένη προστασία από την υπερμελάγχρωση, μέχρι τα καινοτόμα Pimple Patches της Garnier, που μειώνουν την όψη των ατελειών σε μόλις οκτώ ώρες, κάθε προϊόν που αναδεικνύει την προσήλωση της L’Oréal στην αριστεία και τη φροντίδα για κάθε τύπο επιδερμίδας.

Ξεχωριστή και η θέση της Lancôme, με τον πρωτοποριακό Renergie H.C.F. Triple Serum, έναν τριπλής δόσης αντιγηραντικό ορό, που συνδυάζει υψηλή αποτελεσματικότητα με απόλυτη φροντίδα της επιδερμίδας. Αντίστοιχα, η Vichy παρουσίασε τον νέο Collagen 16 Serum, με τεχνολογία co-bonding, που προσφέρει ενίσχυση κολλαγόνου έως και 350% και ορατή βελτίωση σε 16 σημάδια γήρανσης.

Η εμπειρία συνεχίστηκε με την παρουσίαση του K-SCAN, της νέας έξυπνης διαγνωστικής κάμερας μαλλιών από την Kérastase, που με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης αναλύει σε βάθος το τριχωτό και τα μαλλιά, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις περιποίησης με απόλυτη ακρίβεια.

Τέλος, το People Room μετατράπηκε σε έναν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά χώρο, μέσα από μια εικαστική έκθεση σε επιμέλεια του καταξιωμένου φωτογράφου Κοσμά Κουμιανού, που ανέδειξε τις κοινωνικές δράσεις των brand της L’Oréal, προβάλλοντας ιστορίες ανθρώπων και πρωτοβουλίες που εμπνέουν. Από την ψυχική ενδυνάμωση των νέων με τη διεθνή πρωτοβουλία Brave Together της Maybelline New York σε συνεργασία με την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), έως την εκπαίδευση κατά της παρενόχλησης στους δρόμους με το Stand Up της L’Oréal Paris, σε συνεργασία με την W.I.N. Hellas, το κοινό γνώρισε καλύτερα το σπουδαίο κοινωνικό έργο της εταιρείας.

Η Garnier ανέδειξε την περιβαλλοντική της πρωτοβουλία “Green Beauty”, για δράσεις με θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη, μέσω τoυ Περιβαλλοντικού Οργανισμού All For Blue και η La Roche-Posay τη στήριξη ογκολογικών ασθενών, με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλαστική Ασθένεια Φλόγα και τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ.

Παράλληλα, το Abuse Is Not Love του YSL και της με την W.I.N. Hellas, υπήρξε η αφορμή για μια διαφορετική συζήτηση γύρω από την έμφυλη βία, ενώ η πρωτοβουλία για το Κοινωνικό Κομμωτήριο της L’Oréal Professional Products, συγκίνησαν όσους είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την έκθεση, υπενθυμίζοντας όλους εκείνους, για τους οποίους η φροντίδα δεν είναι απλώς μια στιγμή, αλλά μια πραγματική ανάγκη.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με όλους τους παρευρισκόμενους να έχουν γίνει κομμάτι μιας εμπειρίας με κοινή αφετηρία την πεποίθηση ότι η ομορφιά μπορεί να είναι και πράξη και πρόθεση για έναν καλύτερο κόσμο.