Η ώρα της Δικαιοσύνης για το φονικό λούνα πάρκ - Real.gr

Η ώρα της Δικαιοσύνης έφτασε για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού του 19χρονου Γιάννη σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024.

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ

Πρώτη στο εδώλιο θα καθίσει την αυτή την εβδομάδα η πρώην δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, η οποία κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, ενώ στις 20 Νοεμβρίου θα αρχίσει η δίκη ακόμη τεσσάρων κατηγορουμένων, δηλαδή του ζεύγους των ιδιοκτητών, του χειριστής της μοιραίας παιχνιδομηχανής και ενός μηχανολόγου – μηχανικού.

Η κυρία Χαλκιά κηρύχθηκε έκπτωτη από τα καθήκοντα της δημάρχου τον Ιούνιο του 2025, μετά την προηγηθείσα απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, για την οποία έχει ασκήσει έφεση. Αν και κατηγορείται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, θα δικαστεί, λόγω της ιδιότητας της δημάρχου κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήματος (ειδική δωσιδικία), στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Η ίδια τότε είχε δηλώσει, ότι «θα προσφύγω δικαστικά, προκειμένου να αναδειχθεί η έλλειψη κάθε προσωπικής μου ευθύνης για το τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι», ενώ τόνιζε ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για την παράνομη λειτουργία της εγκατάστασης, μέχρι τη στιγμή του δυστυχήματος. Την προσεχή Τετάρτη μαζί με την πρώην δήμαρχο θα δικαστούν ακόμη, με την ίδια κατηγορία, δύο αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι.

4 στο εδώλιο για κακουργήματα

Αντιμέτωποι με κακουργήματα θα βρεθούν σύντομα οι τέσσερις βασικοί κατηγορούμενοι για το τραγικό δυστύχημα στο λούνα παρκ. Η δίκη τους προσδιορίστηκε για τις 20 Νοεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών. Ειδικότερα, ο 59χρονος ιδιοκτήτης και φαινομενικά διαχειριστής του λούνα παρκ, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος, καθώς και η 53χρονη σύζυγός του, με την οποία από κοινού εκμεταλλευόταν οικονομικά την επιχείρηση, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς «παρέλειψαν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος ψυχαγωγίας» σύμφωνα με το σκεπτικό του παραπεμπτικού βουλεύματος. Η παιχνιδομηχανή με την ονομασία «crazy dance» ήταν «ακατάλληλη για χρήση», καθώς δεν είχε συντηρηθεί και ήταν επικίνδυνη. Είχε υποστεί «εκτεταμένη διάβρωση που μπορούσε να διαπιστωθεί μακροσκοπικά διά γυμνού οφθαλμού», ενώ σε ορισμένα αμαξίδια έλειπαν οι ζώνες ασφαλείας ή ήταν φθαρμένες. Οι κοχλίες στήριξης στις μπάρες ασφάλισης ήταν άσφιχτοι και παραμορφωμένοι, δεν υπήρχαν προστατευτικά μαξιλάρια, οι χειρολαβές προεξείχαν, ενώ δεν υπήρχε «κόφτης» ταχύτητας.

Παρά την ακαταλληλότητα της παιχνιδομηχανής, την οποία θα μπορούσε να διαπιστώσει ένας πρωτοετής μηχανολόγος φοιτητής, ο έμπειρος μηχανικός (64 ετών) έδωσε έγκριση για τη λειτουργία της. Συγκεκριμένα, στις 3 Μαΐου 2024, με πέντε υπεύθυνες δηλώσεις του, βεβαίωνε ότι το λούνα παρκ, στο οποίο λειτουργούσε το μοιραίο μηχάνημα «crazy dance», είχε ελεγχθεί και ήταν κατάλληλο για χρήση. Για το λόγο αυτό, ο μηχανολόγος-μηχανικός κατηγορείται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι και ο 21ενός ετών χειριστής. Όπως είχε υποστηρίξει στην απολογία του, τα διαβρωμένα μεταλλικά στοιχεία της καμπίνας θα μπορούσαν να σπάσουν ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα με την ταχύτητα που κινείτο η παιχνιδομηχανή:

«Η αποκόλληση του μηχανήματος δεν ήταν αποτέλεσμα της ταχύτητας με το οποίο περιστρεφόταν το μηχάνημα, ταχύτητα την οποία μου είχαν υποδείξει οι ιδιοκτήτες του λούνα παρκ, αλλά της φθοράς και της κακής συντήρησης του. Είναι καταφανές ότι δεν μπορούσα να γνωρίζω την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα μηχανήματα του λούνα παρκ ούτε φυσικά και του συγκεκριμένου. Δεν μου περνούσε καν από το μυαλό ότι θα μπορούσε να αποκολληθεί το κάθισμα από τη θέση του. Εγώ ενεργούσα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που είχα λάβει από το αφεντικό μου, χωρίς να παρεκκλίνω στο ελάχιστο».

Η δικηγόρος του νεαρού χειριστή, κυρία Ανθούλα Ανάσογλου, δήλωσε στη «R» εν όψει της δίκης στις 20 Νοεμβρίου: «Ο εντολέας μου είναι συγκλονισμένος και μέχρι και σήμερα συνεχίζει να προσεύχεται για τη ψυχή του παιδιού. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν εγκατέλειψε τον 19χρονο, αλλά τον φυγάδευσαν άλλοι. Από την πρώτη στιγμή που έμαθε για το θάνατό του, παρουσιάστηκε στις Αρχές. Θα εξηγήσει στη Δικαιοσύνη, ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι το μηχάνημα είχε υποστεί βλάβες, καθώς και ο ίδιος ανέβαινε. Δεν είχε καμία εκπαίδευση και είχε τη λειτουργία άλλου μηχανήματος».