Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας - Real.gr

«Η 14η Σεπτεμβρίου για την Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ημέρα, καθώς τιμάται η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, συμβόλου της πίστεώς μας. Για τον Ελληνισμό όμως, η ημερομηνία αυτή έχει ακόμη μια ιδιαίτερη σημασία. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1998, το ελληνικό Κοινοβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του (Ν. 2645/1998), καθιέρωσε την 14η Σεπτεμβρίου ως Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Οθωμανούς και στη συνέχεια από τους Νεότουρκους», τονίζει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (ΠΟΕ), σε ανακοίνωσή της, για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

«Είχαν προηγηθεί οι αναγνωρίσεις της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου το 1994 και της Γενοκτονίας των Αρμενίων το 1996. Αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στους νεκρούς και στους πρόσφυγες Μικρασιάτες Έλληνες. Αυτούς που, όπως και οι πρόσφυγες από τον Πόντο, μέσα σε άθλιες συνθήκες έφτασαν τότε στη μητέρα Ελλάδα. Και μέσα από απίστευτες κακουχίες κατόρθωσαν όχι μόνο να ορθοποδήσουν, αλλά και να γίνουν παράδειγμα εργατικότητας, ήθους, προόδου και δημιουργικότητας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Η Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας κορυφώθηκε με την καταστροφή της Σμύρνης και τον αφανισμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και Αρμενίων κατοίκων το 1922. Με τη Μικρασιατική Καταστροφή έλαβε τέλος η παρουσία του Ελληνισμού στον μικρασιατικό χώρο. Μπήκε τέρμα στην τρισχιλιετή παρουσία του Ελληνισμού, στην πέραν του Αιγαίου Ελλάδα, μια περιοχή όπου αναπτύχθηκε η ωριμότερη φάση του Ελληνικού πολιτισμού», αναφέρει η ΠΟΕ και προσθέτει:

«Με άσβεστη την ιστορική μας μνήμη υπερασπιζόμαστε την ειρήνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, διεθνοποιώντας τα δίκαιά μας, και αναδεικνύοντας διαρκώς την ιστορική αλήθεια και την υποχρέωση της Διεθνούς Κοινότητας για αναγνώριση της Γενοκτονίας όπως και την παραδοχή της εκ μέρους της γείτονας χώρας».

Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος τονίζει ότι τιμά την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και «στέκεται αλληλέγγυη και συνοδοιπόρος στον κοινό αγώνα για την ιστορική δικαίωση των γενοκτονηθέντων προγόνων μας». «Μαζί τους και μαζί με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους για τη Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των χριστιανικών κοινοτήτων της καθ’ ημάς Ανατολής από το οθωμανικό και το κεμαλικό καθεστώς», καταλήγει η ΠΟΕ.