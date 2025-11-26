Quantcast
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στηρίζει την πρωτοβουλία Bright Sky του Ιδρύματος Vodafone - Real.gr
real player

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στηρίζει την πρωτοβουλία Bright Sky του Ιδρύματος Vodafone

17:00, 26/11/2025
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στηρίζει την πρωτοβουλία Bright Sky του Ιδρύματος Vodafone

Μήνυμα ευαισθητοποίησης από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Το Ίδρυμα Vodafone, με το μήνυμα «Μερικές φορές, το σημαντικότερο που μπορείς να προσφέρεις είναι το να ακούς», υπενθυμίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στη μάχη κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Την πρωτοβουλία του Ιδρύματος στηρίζει και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον ποδοσφαιριστή Ντανιέλ Ποντένσε να μεταφέρει το μήνυμα ευαισθητοποίησης, ενισχύοντας τη φωνή όσων χρειάζονται υποστήριξη.

Όσοι χρειάζονται ενημέρωση, καθοδήγηση ή υποστήριξη μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα bright-sky.org, ένα ψηφιακό εργαλείο του Ιδρύματος Vodafone που παρέχει βοήθεια με ασφάλεια, διακριτικότητα και πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες.

Δείτε το video με τον Ντανιέλ Ποντένσε εδώ: Η ΠΑE Oλυμπιακός στηρίζει την πρωτοβουλία Bright Sky του Ιδρύματος Vodafone

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Π. Μαρινάκης για την ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη

Π. Μαρινάκης για την ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή: Έστω και τώρα, σας καλούμε να ζητήσετε συγγνώμη

18:45 27/11
Αυτές οι 10 συνήθειες θα σας βοηθήσουν να χτίσετε μύες

Αυτές οι 10 συνήθειες θα σας βοηθήσουν να χτίσετε μύες

18:43 27/11
Κέρκυρα: Κατολισθήσεις στο δρόμο προς την παραλία Γλυφάδα – Με δυσκολία η κίνηση στο σημείο

Κέρκυρα: Κατολισθήσεις στο δρόμο προς την παραλία Γλυφάδα – Με δυσκολία η κίνηση στο σημείο

18:35 27/11
ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές από κορωνοϊό και 12 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης

ΕΟΔΥ: 138 νέες εισαγωγές από κορωνοϊό και 12 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα - Δύο νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης

18:30 27/11
Qatargate: Μια μάρτυρας εμπλέκει σοβαρά την Εύα Καϊλή, σύμφωνα με την βελγική εφημερίδα «Le Soir»

Qatargate: Μια μάρτυρας εμπλέκει σοβαρά την Εύα Καϊλή, σύμφωνα με την βελγική εφημερίδα «Le Soir»

18:27 27/11
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα καλέσουμε ξανά τον "Φραπέ" την μεθεπόμενη βδομάδα  - Τι δήλωσε στον realfm 97,8 ο πρόεδρος της εξεταστικής για το ενδεχόμενο της βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα καλέσουμε ξανά τον "Φραπέ" την μεθεπόμενη βδομάδα  - Τι δήλωσε στον realfm 97,8 ο πρόεδρος της εξεταστικής για το ενδεχόμενο της βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη

18:17 27/11
Brad Pitt: Ευγνώμων για την Ines de Ramon

Brad Pitt: Ευγνώμων για την Ines de Ramon

18:15 27/11
Ανδρουλάκης: «Βολεύεστε με τη λογική ''κάποιοι κερδίζουν, όταν κάποιοι χάνουν'' από την ακρίβεια ή από τη στεγαστική κρίση»

Ανδρουλάκης: «Βολεύεστε με τη λογική ''κάποιοι κερδίζουν, όταν κάποιοι χάνουν'' από την ακρίβεια ή από τη στεγαστική κρίση»

18:04 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved