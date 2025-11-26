Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στηρίζει την πρωτοβουλία Bright Sky του Ιδρύματος Vodafone - Real.gr

Μήνυμα ευαισθητοποίησης από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

Το Ίδρυμα Vodafone, με το μήνυμα «Μερικές φορές, το σημαντικότερο που μπορείς να προσφέρεις είναι το να ακούς», υπενθυμίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος στη μάχη κατά της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Την πρωτοβουλία του Ιδρύματος στηρίζει και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον ποδοσφαιριστή Ντανιέλ Ποντένσε να μεταφέρει το μήνυμα ευαισθητοποίησης, ενισχύοντας τη φωνή όσων χρειάζονται υποστήριξη.

Όσοι χρειάζονται ενημέρωση, καθοδήγηση ή υποστήριξη μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα bright-sky.org , ένα ψηφιακό εργαλείο του Ιδρύματος Vodafone που παρέχει βοήθεια με ασφάλεια, διακριτικότητα και πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες.