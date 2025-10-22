Η ΠΕΔΚΜ αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο, «τον τραγουδοποιό της ψυχής του Ελληνισμού» - Real.gr

Quantcast
12:30, 22/10/2025
Χαρισματικό τραγουδοποιό, ποιητή, «μοναδικό ραψωδό» που άφησε βαθύ αποτύπωμα, ανεξίτηλο, στο ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή της χώρας, χαρακτηρίζει τον Διονύση Σαββόπουλο η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή της για την απώλεια του τραγουδοποιού.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του, επισημαίνοντας ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ο τραγουδοποιός της ψυχής του Ελληνισμού. Ένας μουσικός, τα τραγούδια του οποίου σηματοδότησαν το πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής, ενέπνευσαν γενιές καλλιτεχνών, και τα έργα του σφράγισαν το ελληνικό τραγούδι.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τονίζει πως η απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου αφήνει ένα μεγάλο κενό στον πολιτισμό μας, τον χαρακτηρίζει «μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής με πλούσιο έργο, αλλά και λόγο που αντανακλούσε τις ανησυχίες και το πάθος του για την Ελλάδα και τον κόσμο» και προσθέτει:

«Ο Νιόνιος που αγαπούσε όλη η Ελλάδα ερμήνευσε τραγούδια – ύμνους, λυρικά και ταυτόχρονα πολιτικά, αφήνοντας μία μουσική παρακαταθήκη τόσο ιδιαίτερη και τόσο πρωτοπόρα.

Η διορατικότητά του, η αγάπη για τη μουσική θα τον κρατούν ζωντανό στην ιστορία ως ένα φωτεινό παράδειγμα καλλιτεχνικής αλήθειας.

Παρά τη θλίψη που σκόρπισε σε όλους μας ο θάνατος του, εκείνος θα ήθελε τώρα που ανέβηκε στη ‘Συννεφούλα’ του, ‘να κρατήσουν οι χοροί’.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αφήνει σε όλους εμάς και το μουσικό ‘Φορτηγό’ του, ένα δίσκο «τομή» για το ελληνικό τραγούδι, για να ανέβει πλέον σε ένα άλλο που θα τον ταξιδέψει στη χορεία των αθανάτων της μουσικής και της σύγχρονης πολιτικής σκέψης.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί μας έμαθε πως μπορούμε να τραγουδάμε ακόμη και στις δύσκολες στιγμές της πατρίδας μας».

