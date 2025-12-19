Η πρεμιέρα Μαζωνάκη μετά τη μήνυση του 22χρονου - Τα πρώτα λόγια στην πίστα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες του 22χρονου τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε κανονικά το βράδυ της Πέμπτης στην πρεμιέρα του στην «Ακτή Πειραιώς»

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβηκε στην πίστα μέσα σε αποθέωση.

«Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε, να σας συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός». Ήταν τα πρώτα λόγια του Μαζωνάκη χθες το βράδυ, την ώρα που ανέβηκε στην πίστα, τραγουδώντας το «ανήκω σε εμένα και στα όνειρά μου», με τους θαμώνες του νυκτερινού κέντρου να τον καταχειροκροτούν και να τραγουδούν μαζί του.

Φορώντας ένα μπλε μπουρνούζι και παπιγιόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης διασκέδασε τους θαυμαστές του που βρέθηκαν στο κέντρο.