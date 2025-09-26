Η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι μετά την άδεια για εκταφή του γιου του - Τι ζητά - Real.gr

Η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι, μετά την εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για την εκταφή του γιου του που δόθηκε από την εισαγγελέα Λάρισας.

Μιλώντας στον OPEN από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι, ξεκαθάρισε πως δεν ήταν μόνο η εκταφή που επιθυμούσε, καθώς θεωρεί απαραίτητο να διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του Ντένις, ώστε να εξακριβωθεί ο μηχανισμός θανάτου του παιδιού του.

Φέρεται, δε, να ζητά και τη διενέργεια των απαραίτητων διοικητικών πράξεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του γιου του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα έγινε δεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του. Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε καταρχάς αυτό το αίτημα, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna.

Εδώ και 12 ημέρες, ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένι, πραγματοποιεί απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, ζητώντας να γίνει εκταφή της σορού του γιού του.

Σήμερα, ο Πάνος Ρούτσι, μετέβη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και διαπιστωθεί εάν η απεργία πείνας έχει επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του.

Η νέα ανακοίνωση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας, με αφορμή δημοσιεύματα, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».