Η Revival Consulting Services υλοποιεί στρατηγικές λύσεις BI & IT για τον ΟΑΣΑ - Real.gr

Η Revival Consulting Services υλοποίησε με επιτυχία ένα σημαντικό έργο για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), ενισχύοντας την επιχειρησιακή του αποτελεσματικότητα μέσα από καινοτόμες λύσεις Business Intelligence (BI) και υπηρεσίες IT outsourcing. Πρόκειται για μια συνεργασία που συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με τη στρατηγική συμβουλευτική, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Revival Consulting Services παρέχει σύγχρονες λύσεις Business Intelligence (BI), οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο κρίσιμα δεδομένα λειτουργίας και να ενισχύει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Μέσα από την εφαρμογή αυτών των εργαλείων, επιτεύχθηκε ουσιαστική βελτίωση στην παρακολούθηση δεικτών απόδοσης, στην αναγνώριση σημείων βελτίωσης και στη συνολική αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του οργανισμού.

Παράλληλα, η Revival Consulting Services έχει αναλάβει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών IT outsourcing, διασφαλίζοντας την καθημερινή υποστήριξη και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΑΣΑ. Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών μοντέλων οδήγησε σε μείωση λειτουργικών εξόδων, ενίσχυση της ευελιξίας και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς το κοινό.

Με το συγκεκριμένο έργο, η Revival Consulting Services επιβεβαιώνει τη θέση της ως στρατηγικός συνεργάτης μεγάλων οργανισμών, που συνδυάζει τεχνογνωσία, καινοτομία και επιχειρησιακή διορατικότητα. Η συνεργασία με τον ΟΑΣΑ αναδεικνύει τη δέσμευση της Revival Consulting Services να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, στηρίζοντας παράλληλα τον ψηφιακό μετασχηματισμό κρίσιμων φορέων με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.